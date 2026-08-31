Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 1998
Q4 Dokumente
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Geschäftsbericht
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Weitere Dokumente
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Finanzergebnisse drittes Quartal 1998
Q3 Dokumente
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Zwischenbericht
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Finanzergebnisse zweites Quartal 1998
Q2 Dokumente
|Zwischenbericht
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Finanzergebnisse erstes Quartal 1998
Q1 Dokumente
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Zwischenbericht
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