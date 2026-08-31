Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2012
Die Deutsche Telekom veröffentlichte ihre Ergebnisse für das Jahr 2012 am Donnerstag, den 28. Februar 2013.
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2012
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2012
Am 9. August 2012 veröffentlicht die Deutsche Telekom ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2012.
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2012
Guter Start ins Geschäftsjahr 2012 für die Deutsche Telekom.
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