Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2016

Am Donnerstag, den 02. März 2017, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.