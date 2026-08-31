Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2016
Am Donnerstag, den 02. März 2017, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier.
Q4 Dokumente
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2016
Am Donnerstag, den 10. November 2016, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2016 veröffentlicht.
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Zwischenbericht
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2016
Am Donnerstag, den 11. August 2016, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2016 veröffentlicht.
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2016
Am Mittwoch, den 04. Mai 2016, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2016 veröffentlicht.
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