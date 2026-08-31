Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2019
Am Mittwoch, den 19. Februar 2020, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2019 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.
Finanzergebnisse drittes Quartal 2019
Am Donnerstag, den 7. November 2019, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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|Zwischenbericht
|Consensus
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2019
Am Donnerstag, den 8. August 2019, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie dann hier.
Q2 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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|Zwischenbericht
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2019
Am Donnerstag, den 9. Mai 2019, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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Transkript
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Backup
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Zwischenbericht
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