Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2019

Am Mittwoch, den 19. Februar 2020, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2019 veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente finden Sie hier.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.