Deutsche Telekom bleibt mit starken Finanzzahlen im ersten Halbjahr 2019 voll auf Kurs

Die Deutsche Telekom behält nach einem starken ersten Halbjahr 2019 ihre Ziele für das Gesamtjahr fest im Blick. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 3,2 Prozent auf 39,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 3,7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und der Free Cashflow AL um 9,0 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Diese Steigerungsraten beziehen sich auf die Betrachtung ohne Veränderungen von Wechselkursen und Konsolidierungskreis. Bezieht man diese Veränderungen ein, ergeben sich vor allem wegen der Zukäufe in Österreich und in den Niederlanden sowie durch die Umrechnung der Dollar-Zahlen höhere Wachstumsraten: 7,9 Prozent beim Umsatz, 7,7 Prozent beim bereinigten EBITDA AL und 11,4 Prozent beim Free Cashflow AL.

„Wir bleiben zuverlässig“, erklärte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Auch im ersten Halbjahr 2019 entwickelten sich unsere Geschäfte überall gut. Wir sind deshalb in der Lage, die Ergebnisse zu liefern, die wir versprochen haben.“

Einen Gewinnsprung gab es beim ausgewiesenen Konzernüberschuss im zweiten Quartal. Der Wert lag mit 0,9 Milliarden Euro um 90,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Hauptgrund war ein negativer Sondereinfluss durch die Einigung im Schiedsverfahren um Toll Collect im zweiten Quartal 2018, dem diesmal kein vergleichbarer Effekt gegenüberstand. In der Halbjahres-betrachtung errechnet sich ein Anstieg um 24,1 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereinflüsse stieg der Konzernüberschuss im zweiten Quartal um 7,4 Prozent, im ersten Halbjahr um 3,5 Prozent.

Der Konzern investierte auch in den ersten sechs Monaten 2019 auf hohem Niveau. Der Cash Capex vor Ausgaben für Mobilfunkspektrum stieg um 14,9 Prozent auf 7,0 Milliarden Euro. Dabei stiegen die Investitionen durch den weiteren Ausbau und die Modernisierung der Netze in den Segmenten Deutschland, Europa und Group Development sowie vor allem in den USA durch den beschleunigten Infrastrukturausbau im 600-MHz-Spektrum-Bereich.

Deutschland – weiter auf Wachstumskurs

Die Deutsche Telekom baute zwischen April und Juni gemessen an den Serviceumsätzen die führende Position auf dem deutschen Mobilfunkmarkt aus. Das Unternehmen steigerte die Serviceumsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent und setzte damit die starke Entwicklung der ersten drei Monate des laufenden Jahres fort. Erstmals nutzten eigene Vertragskunden im Schnitt mehr als 3 Gigabyte mobile Daten pro Monat. Kunden mit LTE-Tarif und LTE-fähigem Smartphone liegen bei ihrem genutzten Datenvolumen um das Sechsfache über dem der übrigen Kunden.

Im Festnetz setzte sich das Wachstum bei Glasfaser-basierten Anschlüssen (FTTH, FTTC/Vectoring) fort. Mit 13,4 Millionen Anschlüssen lag die Zahl um 22 Prozent über dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal gab es hier 521.000 neue Anschlüsse. Für Bündelprodukte unter dem Namen MagentaEINS entschieden sich 83.000 neue Kunden.

Der Umsatz im operativen Segment Deutschland stieg im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA AL fiel der Zuwachs mit plus 2,4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro deutlicher aus. Daraus errechnet sich eine Marge von 40,0 Prozent nach 39,5 Prozent im Vorjahresquartal.

USA – Rekordjagd geht weiter

Auch im zweiten Quartal 2019 setzte T-Mobile US neue Bestmarken. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar, während die Serviceumsätze um 6,9 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar zulegten. Beim bereinigten EBITDA AL ergab sich ein Plus von 6,0 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.

Mit 1,8 Millionen Neukunden im zweiten Quartal beschleunigte das Unternehmen sein Kundenwachstum nochmals und schraubte die Gesamtkundenzahl zu Ende Juni auf 83,1 Millionen. T-Mobile feierte ein Jubiläum: Zum 25. Mal in Folge belief sich der Kundenzuwachs in einem Quartal auf mehr als eine Million. Vom Gesamtkundenwachstum entfielen 710.000 auf neue Telefonie-Vertragskunden unter eigener Marke. T-Mobile bleibt hier mit weitem Abstand das am stärksten wachsende Unternehmen im Markt. Dazu trug das Rekordtief bei der Wechslerrate von 0,78 Prozent maßgeblich bei. Im Vorjahr hatte der Wert noch 17 Basispunkte höher gelegen.

Europa – Bündelprodukte jetzt überall

In den europäischen Landesgesellschaften setzen sich die erfreulichen Trends aus dem vergangenen Jahr nahtlos fort. Bündelprodukte aus Festnetz und Mobilfunk (FMC) sind seit dem abgelaufenen Quartal mit dem Start entsprechender Angebote in Österreich und Polen in allen 10 Ländern verfügbar.

Mit 330.000 neuen FMC-Kunden entwickelte sich dieser Bereich weiter sehr stark. Die Kundenzahl legte damit gegenüber Ende Juni 2018 um 53 Prozent zu und übertraf erstmals die Marke von 4 Millionen. Eine unverändert gute Entwicklung der Neukundenzahlen registrierten die Gesellschaften auch bei Mobilfunk-Vertragskunden mit einem Zuwachs um 300.000 und bei Breitbandanschlüssen mit plus 63.000.

Diese Trends schlagen sich in weiter verbesserten Finanzkennzahlen nieder. Der Umsatz kletterte organisch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro und das bereinigte EBITDA AL legte organisch um 2,0 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro zu. Zur Verbesserung bei EBITDA AL trugen mehr höhermargige Umsätze sowie Kostensenkungen bei.

Systemgeschäft – Transformation auf Kurs

T-Systems gelang es auch im zweiten Quartal 2019, den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Der Wert lag mit 1,9 Milliarden Euro um 2,4 Prozent höher als zwischen April und Juni 2018. Unter anderem wurden Erfolge im Bereich Connected Car erzielt.

Die Finanzkennzahlen blieben stabil. Während der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 1,7 Milliarden Euro praktisch unverändert blieb, lag das bereinigte EBITDA AL mit 127 Millionen Euro um 3 Millionen Euro über dem Wert aus 2018. Betrachtet man das erste Halbjahr, so legte das bereinigte EBITDA AL um 19 Prozent auf 219 Millionen Euro zu. Erste Erfolge der eingeleiteten Transformation beginnen sich in diesen Zahlen zu zeigen.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick:





2. Quartal 2019 in Mio. EUR 2. Quartal 2018 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2019 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2018 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr

2018 in Mio. EUR Umsatz 19.664 18.367 7,1 39.152 36.291 7,9 75.656 Anteil Ausland in % 69,0 67,6 1,4p 69,0 67,1 1,9p 67,8 EBITDA 6.701 5.556 20,6 13.162 10.825 21,6 21.836 EBITDA bereinigt 7.263 5.928 22,5 14.164 11.477 23,4 23.333 EBITDA AL bereinigt 6.283 5.866 7,1 12.223 11.353 7,7 23.074 Konzernüberschuss 944 495 90,7 1.845 1.487 24,1 2.166 Konzernüberschuss bereinigt 1.329 1.238 7,4 2.512 2.428 3,5 4.545 Free Cashflow a 2.312 1.514 52,7 4.682 2.896 61,7 6.250 Free Cashflow AL a 1.546 1.467 5,4 3.103 2.785 11,4 6.051 Cash Capex b 4.199 3.094 35,7 8.027 6.234 28,8 12.492 Cash Capex b (vor Spektrum) 3.324 3.021 10,0 7.006 6.097 14,9 12.223 Netto-Finanz-verbindlichkeiten c 75.709 54.772 38,2 55.425 Anzahl Mitarbeiter d 212.762 216.319 (1,6) 215.675

Anmerkungen zur Tabelle:

Seit dem 1. Januar 2019 wird der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16 „Leasing“ angewendet. Aufgrund dessen hat sich die Definition einiger unserer finanziellen Leistungskennzahlen geändert. Die veröffentlichten Vorjahreswerte wurden nicht angepasst; jedoch zeigen wir für die neu definierten Kennzahlen „Bereinigtes EBITDA After Leases (EBITDA AL bereinigt)“ und „Free Cashflow After Leases (Free Cashflow AL)“ auf Pro-forma-Basis ermittelte Vorjahresvergleichswerte.

a Vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum.

b Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

c Erstanwendung des IFRS 16 „Leasing“ zum 1. Januar 2019: Der neue Standard führt zu einer rechnerischen Zunahme der Netto-Finanzverbindlichkeiten um 15,6 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Position des Unternehmens bleibt dabei unverändert.

d Zum Stichtag.

Operative Segmente:





2. Quartal

2019

in Mio.

EUR 2. Quartal

2018

in Mio.

EUR Veränd.

in % 1. Halbjahr 2019

in Mio. EUR 1. Halbjahr 2018

in Mio. EUR Veränd.

in % Gesamtjahr

2018

in Mio.

EUR Deutschland Gesamtumsatz 5.388 5.322 1,2 10.745 10.648 0,9 21.700 EBITDA 2.036 1.941 4,9 3.981 3.857 3,2 8.012 EBITDA bereinigt 2.161 2.126 1,6 4.274 4.209 1,5 8.610 EBITDA AL bereinigt 2.153 2.103 2,4 4.261 4.161 2,4 8.516 Anzahl Mitarbeiter a 61.552 63.872 (3,6) 62.621 USA Gesamtumsatz 9.826 8.821 11,4 19.623 17.277 13,6 36.522 in USD 11.041 10.510 5,1 22.166 20.904 6,0 43.063 EBITDA 3.334 2.522 32,2 6.545 4.882 34,1 9.928 EBITDA bereinigt 3.534 2.553 38,4 6.843 4.885 40,1 10.088 EBITDA AL bereinigt 2.872 2.552 12,5 5.551 4.883 13,7 10.084 in USD 3.227 3.045 6,0 6.269 5.910 6,1 11.901 Europa b Gesamtumsatz 2.978 2.896 2,8 5.869 5.707 2,8 11.885 EBITDA 1.038 907 14,4 2.072 1.812 14,3 3.757 EBITDA bereinigt 1.099 953 15,3 2.158 1.864 15,8 3.880 EBITDA AL bereinigt 991 936 5,9 1.937 1.834 5,6 3.813 Systemgeschäft Auftragseingang 1.886 1.842 2,4 3.494 3.348 4,4 6.776 Gesamtumsatz 1.673 1.674 (0,1) 3.304 3.339 (1,0) 6.936 EBIT-Marge ber. in % 1,9 1,4 0,5p 0,8 (0,4) 1,2p 0,5 EBITDA 29 71 (59,2) 108 90 20,0 163 EBITDA bereinigt 158 121 30,6 284 179 58,7 429 EBITDA AL bereinigt 127 124 2,4 219 184 19,0 442

Anmerkungen zur Tabelle:

Seit dem 1. Januar 2019 wird der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16 „Leasing“ angewendet. Aufgrund dessen hat sich die Definition einiger unserer finanziellen Leistungskennzahlen geändert. Die veröffentlichten Vorjahreswerte wurden nicht angepasst; jedoch zeigen wir für die neu definierten Kennzahlen „Bereinigtes EBITDA After Leases (EBITDA AL bereinigt)“ und „Free Cashflow After Leases (Free Cashflow AL)“ auf Pro-forma-Basis ermittelte Vorjahresvergleichswerte.

a Zum Stichtag.

b Einbeziehung von UPC Austria zum 31. Juli 2018. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

Entwicklung der Kundenzahlen

Operative Segmente: Entwicklung Kundenzahlen im zweiten Quartal 2019

30.06.2019

in Tsd. 31.03.2019

in Tsd. Veränd.

in Tsd. Veränd.

in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 44.827 44.657 170 0,4 davon Vertragskunden 24.974 25.195 (221) (0,9) Festnetz-Anschlüsse 18.228 18.414 (186) (1,0) davon IP-basiert (Retail) 16.614 16.065 549 3,4 Breitband-Anschlüsse 13.636 13.608 28 0,2 davon Glasfaser a 7.913 7.609 304 4,0 TV (IPTV, Sat) 3.477 3.419 58 1,7 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.913 5.050 (137) (2,7) USA Mobilfunk-Kunden 83.052 81.301 1.751 2,2 davon eigene Postpaid-Kunden 44.646 43.538 1.108 2,5 davon eigene Prepaid-Kunden 21.337 21.206 131 0,6 Europa b Mobilfunk-Kunden c 46.469 47.800 (1.331) (2,8) davon Vertragskunden 27.022 26.844 178 0,7 Festnetz-Anschlüsse 8.986 8.977 9 0,1 davon IP-basiert 7.961 7.663 298 3,9 Breitband-Kunden d 6.540 6.478 62 1,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.910 4.904 6 0,1

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH).

b Einbeziehung von UPC Austria zum 31. Juli 2018. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

c Zum 1. Januar 2019 erfolgte eine Bestandsbereinigung bei M2M-SIM-Karten in Österreich. Es wurden 2,4 Mio. Kunden ausgebucht. Die Vergleichswerte wurden nicht angepasst.

d Ab dem zweiten Quartal 2018 berichten wir Breitband-Kunden statt der bisher gezeigten, auf einer Technologie-Sicht basierenden Breitband-Anschlüsse Retail. Die Werte der Vorperioden wurden angepasst.

Operative Segmente: Entwicklung Kundenzahlen im Jahresvergleich

30.06.2019

in Tsd. 30.06.2018

in Tsd. Veränd.

in Tsd. Veränd.

in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 44.827 43.023 1.804 4,2 davon Vertragskunden 24.974 24.965 9 0,0 Festnetz-Anschlüsse 18.228 18.989 (761) (4,0) davon IP-basiert (Retail) 16.614 13.629 2.985 21,9 Breitband-Anschlüsse 13.636 13.437 199 1,5 davon Glasfaser a 7.913 6.559 1.354 20,6 TV (IPTV, Sat) 3.477 3.240 237 7,3 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.913 5.587 (674) (12,1) USA Mobilfunk-Kunden 83.052 75.619 7.433 9,8 davon eigene Postpaid-Kunden 44.646 40.082 4.564 11,4 davon eigene Prepaid-Kunden 21.337 20.967 370 1,8 Europa b Mobilfunk-Kunden c 46.469 49.886 (3.417) (6,8) davon Vertragskunden 27.022 26.022 1.000 3,8 Festnetz-Anschlüsse 8.986 8.414 572 6,8 davon IP-basiert 7.961 6.235 1.726 27,7 Breitband-Kunden d 6.540 5.671 869 15,3 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.910 4.293 617 14,4

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH).

b Einbeziehung von UPC Austria zum 31. Juli 2018. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

c Zum 1. Januar 2019 erfolgte eine Bestandsbereinigung bei M2M-SIM-Karten in Österreich. Es wurden 2,4 Mio. Kunden ausgebucht. Die Vergleichswerte wurden nicht angepasst.

d Ab dem zweiten Quartal 2018 berichten wir Breitband-Kunden statt der bisher gezeigten, auf einer Technologie-Sicht basierenden Breitband-Anschlüsse Retail. Die Werte der Vorperioden wurden angepasst.

Diese Medieninformation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, bereinigtes EBITDA oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Dazu gehören u. a. auch der Fortschritt, den die Deutsche Telekom mit den personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen erzielt, und die Auswirkungen anderer bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften sowie von Unternehmenszusammenschlüssen. Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen, sind Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Deutschen Telekom wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Deutsche Telekom kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Deutsche Telekom lehnt – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBITDA AL, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA, bereinigtes EBITDA AL, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, bereinigte EBIT-Marge, bereinigter Konzernüberschuss/(-fehlbetrag), Free Cashflow, Free Cashflow AL sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

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