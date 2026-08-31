Publikationen

Bildungsreport 2026+
Herausforderungen und Zukunftsfragen werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Mit Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis.
Glasfaserausbau in Deutschland
Aktueller Stand und Erfolgsfaktoren. Eine gemeinsame Studie von Telekom und EY Bonn und Berlin. (4. Januar 2025)
Studie Glasfaserausbau in Deutschland (PDF, 3,20 MB)
Fast Food Wissen und virtuelle Liebe. KI-Assistenten und wir.
Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Telekom. (Oktober 2024)
Internationale KI-Studie von YouGov
Eine internationale Perspektive auf die Akzeptanz und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Studie von YouGov im Auftrag der Deutschen Telekom. (Oktober 2024)
Be a future maker – Nachwuchskräftestudie der Deutschen Telekom
Unabhängige, wissenschaftliche Studie der Deutschen Telekom durchgeführt vom FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Hurrelmann. (Februar 2023).
Be a future maker – Bericht zur Nachwuchskräftestudie
Studie des Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialöknomie (FiBS) für die Deutsche Telekom: Martin Bittner; Benjamin Kummer; Tamara Bayreuther, Matthias Sandau unter Mitarbeit von Klaus Hurrelmann und Michael Cordes. (Berlin, 11. Januar 2023)
Studie "Next Communication"
Eine Studie von zehnvier research&strategy (Zürich) und Scion Research Labs (München) im Auftrag der Deutschen Telekom (November 2022).
CR-Bericht 2025
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2024
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2023
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom
Corporate Responsibility Bericht
CR-Bericht 2022
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
Corporate Digital Responsibility
Unser Selbstverständnis für digitale Verantwortung. (Mai 2022)
CR-Bericht 2021
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2020
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2019
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2018
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2017
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2016
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2015
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2014
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2013
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2012
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2011
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2010
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2009
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
CR-Bericht 2008
Corporate Responsibility Bericht der Deutschen Telekom.
HR Factbook zum Geschäftsjahr 2025
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2025 bietet Ihnen Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
HR Factbook zum Geschäftsjahr 2024
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2024 bietet Ihnen Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023 bietet Ihnen Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
HR Factbook 2022
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2021
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2020
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2019
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2018
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2017
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2016
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2016 (PDF, 6,56 MB)
HR Factbook 2015
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2015 (PDF, 2,57 MB)
HR Factbook 2014
Menschen, Fakten, Entwicklungen.
HR Factbook 2014 (PDF, 1,89 MB)
Personalbericht 2013/2014
Unser Selbstverständnis: Die Menschen machen den Erfolg!
Personalbericht 2013/2014 (PDF, 5,10 MB)
Personalbericht 2012/2013
Personal. Unsere wichtigste Ressource.
Personalbericht 2012/2013 (PDF, 4,43 MB)
Personalbericht 2011/2012
Jobwelten bei der Telekom
Personalbericht 2011/2012 (PDF, 5,96 MB)
Personalbericht 2010/2011
Zahlen, Daten, Fakten
Personalbericht 2009/2010
Zahlen, Daten, Fakten
Personalbericht 2008/2009
Menschen machen Märkte