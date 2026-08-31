"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Publikationen

Berichte, Veröffentlichungen und Studien aus dem Konzern sowie ausgewählte Redemanuskripte des Vorstands.

Für alle Medieninhalte dieser Webseite (Fotos, Footage, Publikationen, Infografiken, Medieninformationen, News und Website-Texte) gelten unsere Nutzungsbedingungen. Mit dem Download oder der Nutzung der Inhalte erklären Sie sich mit diesen einverstanden.

Titelblatt des dritten Telekom Bildungsreports

Bildungsreport 2026+

Herausforderungen und Zukunftsfragen werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Mit Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis.

Bildungsreport lesen

Glasfaserausbau in Deutschland

Aktueller Stand und Erfolgsfaktoren. Eine gemeinsame Studie von Telekom und EY Bonn und Berlin. (4. Januar 2025)

 

Studie Glasfaserausbau in Deutschland (PDF, 3,20 MB)

EY Studie Glasfaser

Fast Food Wissen und virtuelle Liebe. KI-Assistenten und wir.

Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Telekom. (Oktober 2024)

Download KI-Studie (PDF, 17,46 MB)

Internationale KI-Studie von YouGov

Eine internationale Perspektive auf die Akzeptanz und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Studie von YouGov im Auftrag der Deutschen Telekom. (Oktober 2024)

Studie herunterladen (PDF, 5,63 MB)

Be A Future Maker. Die große Nachwuchskräftestudie der Deutschen Telekom

Be a future maker – Nachwuchskräftestudie der Deutschen Telekom

Unabhängige, wissenschaftliche Studie der Deutschen Telekom durchgeführt vom FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Hurrelmann. (Februar 2023).

Download (PDF, 3,99 MB)

Be a future maker – Bericht zur Nachwuchskräftestudie

Be a future maker – Bericht zur Nachwuchskräftestudie

Studie des Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialöknomie (FiBS) für die Deutsche Telekom: Martin Bittner; Benjamin Kummer; Tamara Bayreuther, Matthias Sandau unter Mitarbeit von Klaus Hurrelmann und Michael Cordes. (Berlin, 11. Januar 2023)

Download (PDF, 1,04 MB)

Kommunikation der Zukunft

Studie "Next Communication"

Eine Studie von zehnvier research&strategy (Zürich) und Scion Research Labs (München) im Auftrag der Deutschen Telekom (November 2022).

Komplette Studie herunterladen (PDF, 21,44 MB)

Connecting
Your world