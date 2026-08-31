13.05.2026
Rede Timotheus Höttges Q1/2026
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 13. Mai 2026, Bericht zum 1. Quartal 2026.
Datei zum Download (PDF, 45 KB)
13.05.2026
Rede Christian P. Illek Q1/2026
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 13. Mai 2026, Bericht zum 1. Quartal 2026.
Datei zum Download (PDF, 66 KB)
01.04.2026
Hauptversammlung 2026
Rede des Telekom Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges auf der ordentlichen Hauptversammlung am 01. April 2026
01.04.2026
Rede Timotheus Höttges
Lesen Sie die Rede von Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bei der Hauptversammlung am 1. April 2026.
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26.02.2026
Rede Dominique Leroy Q4/2025
Rede von Dominique Leroy, Vorstandsmitglied Europa, Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2025 am 26. Februar 2026.
(PDF, 35 KB)Datei zum Download (PDF, 35 KB)
26.02.2026
Rede Christian P. Illek Q4/2025
Rede von Christian Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2025 am 26. Februar 2026.
Datei zum Download (PDF, 41 KB)
26.02.2026
Rede Timotheus Höttges Q4/2025
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2025 am 26. Februar 2026.
(PDF, 38 KB)Datei zum Download (PDF, 38 KB)
26.02.2026
Rede Ferri Abolhassan Q4/2025
Rede von Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied und CEO T-Systems International GmbH, Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2025 am 26. Februar 2026.
Datei zum Download (PDF, 31 KB)
26.02.2026
Rede Rodrigo Diehl Q4/2025
Rede von Rodrigo Diehl, Vostandsmitglied Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2025 am 26. Februar 2026.
Datei zum Download (PDF, 52 KB)
13.11.2025
Rede Timotheus Höttges Q3/2025
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 13. November 2025, Bericht zum 3. Quartal 2025.
Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 55 KB)
13.11.2025
Rede Christian P. Illek Q3/2025
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 13. November 2025, Bericht zum 3. Quartal 2025.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 58 KB)
07.08.2025
Rede Christian P. Illek Q2/2025
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 7. August 2025, Bericht zum 2. Quartal 2025.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 61 KB)
07.08.2025
Rede Timotheus Höttges Q2/2025
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 7. August 2025, Bericht zum 2. Quartal 2025.
Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 64 KB)
15.05.2025
Rede Timotheus Höttges Q1/2025
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 15. Mai 2025, Bericht zum 1. Quartal 2025.
(PDF, 59 KB)Datei zum Download (PDF, 59 KB)
15.05.2025
Rede Christian P. Illek Q1/2025
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 15. Mai 2025, Bericht zum 1. Quartal 2025.
Datei zum Download (PDF, 63 KB)
09.04.2025
Hauptversammlung 2025
Rede des Vorstandsvorsitzenden auf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. April 2025.
Die Erfolgsgeschichte des führenden europäischen Telekommunikations-Konzerns soll weitergehen: „Wir wollen, dass die Rekorde von heute das Normal für morgen sind“, sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges bei der Hauptversammlung in Bonn, die im Zeichen des 30. Geburtstags des Unternehmens stand.
09.04.2025
Rede Timotheus Höttges
Lesen Sie die Rede von Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bei der Hauptversammlung am 9. April 2025.
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26.02.2025
Rede Christian P. Illek Q4/2024
Rede von Christian Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2024 am 26. Februar 2025.
Datei zum Download (PDF, 74 KB)
26.02.2025
Rede Timotheus Höttges Q4/2024
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2024 am 26. Februar 2025.
Datei zum Download (PDF, 88 KB)
14.11.2024
Rede Christian P. Illek Q3/2024
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 14. November 2024, Bericht zum 3. Quartal 2024.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 71 KB)
08.08.2024
Rede Christian P. Illek Q2/2024
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 8. August 2024, Bericht zum 2. Quartal 2024.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 67 KB)
08.08.2024
Rede Timotheus Höttges Q2/2024
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 8. August 2024, Bericht zum 2. Quartal 2024.
Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 59 KB)
16.05.2024
Rede Christian P. Illek Q1/2024
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 16. Mai 2024, Bericht zum 1. Quartal 2024.
Datei zum Download (PDF, 66 KB)
16.05.2024
Rede Timotheus Höttges Q1/2024
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 16. Mai 2024, Bericht zum 1. Quartal 2024.
Datei zum Download (PDF, 51 KB)
13.05.2024
Hauptversammlung 2024
Rede des Vorstandsvorsitzenden auf der ordentlichen Hauptversammlung am 10. April 2024.
KI spielt bereits eine grosse Rolle im Alltag der Deutschen Telekom. Tim Höttges zeigt einige Anwendungsbeispiele. So wird sie eingesetzt, um Mitarbeitende bei der Planung der Verlegung von Glasfaserkabel zu unterstützen. Bei der Lösung von Kundenanliegen hilft sie als Chatbot schnell und unkompliziert weiter.
10.04.2023
Rede Timotheus Höttges
Lesen Sie die Rede von Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bei der Hauptversammlung am 10. April 2024.
Rede Timotheus Höttges Hauptversammlung 2024 (PDF, 87 KB)
23.02.2024
Rede Christian P. Illek Q4/2023
Rede von Christian Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2023 am 23. Februar 2024.
Datei zum Download (PDF, 85 KB)
23.02.2024
Rede Timotheus Höttges Q4/2023
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2023 am 23. Februar 2024.
Datei zum Download (PDF, 58 KB)
09.11.2023
Rede Timotheus Höttges Q3/2023
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 9. November 2023, Bericht zum 3. Quartal 2023.
Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 65 KB)
09.11.2023
Rede Christian P. Illek Q3/2023
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 9. November 2023, Bericht zum 3. Quartal 2023.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 73 KB)
10.08.2023
Rede Timotheus Höttges Q2/2023
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 10. August 2023, Bericht zum 2. Quartal 2023.
(PDF, 52 KB)Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 52 KB)
10.08.2023
Rede Christian P. Illek Q2/2023
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 10. August 2023, Bericht zum 2. Quartal 2023.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 74 KB)
11.05.2023
Rede Timotheus Höttges Q1/2023
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 11. Mai 2023, Bericht zum 1. Quartal 2023.
Download Rede Timotheus Höttges (PDF, 67 KB)
11.05.2023
Rede Christian P. Illek Q1/2023
Rede Christian P. Illek, Vorstand Finanzen Deutsche Telekom AG, auf der Pressekonferenz am 11. Mai 2023, Bericht zum 1. Quartal 2023.
Download Rede Christian P. Illek (PDF, 61 KB)
05.04.2023
Rede Timotheus Höttges
Lesen Sie die Rede von Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bei der Hauptversammlung am 5. April 2023.
Rede Timotheus Höttges Hauptversammlung 2023 (PDF, 94 KB)
23.02.2023
Rede Christian P. Illek Q4/2022
Rede von Christian Illek, Finanzvorstand Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 am 23. Februar 2023.
Datei zum Download (PDF, 85 KB)
23.02.2023
Rede Timotheus Höttges Q4/2022
Rede von Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, auf der Bilanzpressekonferenz zum Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 am 23. Februar 2023.
Datei zum Download (PDF, 89 KB)