Nachhaltiges Portfolio

Das T Phone 3 setzt die Industriestandards der vorherigen Generation fort und zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht auf Kosten von Leistung und Erschwinglichkeit gehen muss. T Phone 3 zeichnet sich insbesondere durch seine Nachhaltigkeit aus. Es erhielt ein hervorragendes Ergebnis im Eco Rating. Mit einer Bewertung von 90/100 liegt es in der Rangliste weit vorne.

Darüber hinaus ist das T Phone 3 mit dem „Green Magenta“-Label der Deutschen Telekom gekennzeichnet. Das Label #GreenMagenta wird an Produkte vergeben, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten. Es dient Kundinnen und Kunden als Orientierungshilfe bei Kaufentscheidungen.

Nachdem mit dem T Phone 2 durch Optimierungen der größten Emissionstreiber bei der Herstellung bereits erhebliche Reduzierungen der Treibhausgasemissionen erreicht wurden, liegt die neue Generation auf demselben niedrigen Emissionsniveau – da sie nach denselben Ökodesign-Spezifikationen entwickelt wurde.

Darüber hinaus konnte das T Phone 3 durch Verbesserungen der Materialeffizienz sogar eine noch bessere Eco Rating-Bewertung als seine Vorgänger erzielen. Beispielsweise wurde die Reparierbarkeit des T Phone 3 verbessert. Zusätzlich wurden Fortschritte beim Einsatz gefährlicher Stoffe sowie beim Einsatz recycelter Materialien erzielt.