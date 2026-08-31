Für uns als international ausgerichteten Konzern mit einer Vielzahl von Beteiligungen ist eine gute und nachhaltige Unternehmensführung (Corporate Governance) von besonderer Bedeutung. Dabei halten wir neben den gesetzlichen Anforderungen sowohl nationale Regelungen - wie die Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ - als auch internationale Standards ein.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass eine gute Corporate Governance, welche unternehmens- und branchenspezifische Gesichtspunkte berücksichtigt, eine wichtige Grundlage für den Erfolg der Deutschen Telekom AG ist. Die Umsetzung und Beachtung dieser Grundsätze wird als zentrale Führungsaufgabe verstanden.