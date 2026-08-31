Directors' Dealings

|
Name
|
Stückzahl
|
Mitteilung (*.pdf)
|
Timotheus Höttges
|
347.355
|
Reinhard Clemens
|
224.471
|
Niek Jan van Damme
|
221.830
|
Thomas Dannenfeldt
|
57.577
|
Srinivasan Gopalan
|
19.840
|
Dr. Thomas Kremer
|
83.201
|
Claudia Nemat
|
99.595
|
Christian P. Illek
|
50.700
|
Karl-Heinz Streibich
|
37.200
|
Dr. Adriane Höttges
|
40.783
|Petra Steffi Kreusel
|450
|Gewährung von Bezugsrechten (pdf, 21,7 KB) (PDF, 21 KB)
|Datum
|Stück
|Mitteilung (*.pdf)
|
20.05.2026
|
10.980
|
12.5.2026
|
2.610
|
8.10.2025
|
20.000
|
Verkauf Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, 8.10.2025 (PDF, 85 KB)
|
27.05.2025
|
12.818
|
20.05.2025
|
1
|
20.05.2025
|
7.761
|
13.03.2025
|
20.000
|
Verkauf Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, 13.03.2025 (PDF, 78 KB)
|
17.05.2024
|
2.049
|
03.04.2024
|
12.800
|Datum
|Stück
|Mitteilung (*.pdf)
|
20.05.2026
|
20.860
|
20.05.2026
|
24.273
|
23.09.2025
|
42.560
|
27.05.2025
|
21.280
|
20.05.2025
|
17.207
|
17.01.2025
|
24.219
|
17.01.2025
|
9.500
|
05.06.2024
|
11.940
|
28.5.2024
|
7.279
|
17.05.2024
|
24.863
|
04.04.2024
|
5.000
|
15.05.2023
|
25.280
|
16.05.2022
|
24.273
|
25.05.2021
|
21.280
|
04.06.2020
|
11.940
|
25.05.2020
|
7.279
|
07.04.2020
|
5.000
|Kauf Birgit Bohle, 07.04.2020 (PDF, 180 KB)
|
Datum
|
Stückzahl
|
Mitteilung (*.pdf)
|
30.06.2026
|2.000
|
29.06.2026
|
2.000
|
20.05.2026
|
12.437
|
30.04.2026
|
6.066
|
20.05.2025
|
4.585
|Datum
|Call-Optionen
|Mitteilung (*.pdf)
|
20.05.2026
|
21.787
|
20.05.2026
|
34.946
|
01.09.2025
|
26.240
|
20.08.2025
|
30.000
|
28.05.2025
|
25.000
|
28.05.2025
|
5.000
|
27.05.2025
|
25.542
|
20.05.2025
|
17.845
|
29.10.2024
|
200.000
|
29.10.2024
|
7.500
|
29.10.2024
|
100.000
|
29.10.2024
|
100.000
|
19.06.2024
|
4.445
|
17.06.2024
|
10.490
|
04.06.2024
|
14.183
|
17.05.2024
|
25.578
|
04.04.2024
|
16.292
|
07.06.2023
|
10.511
|
05.06.2023
|
100.000
|
05.06.2023
|
100.000
|
05.06.2023
|
100.000
|
15.05.2023
|
25.311
|
12.05.2023
|
9.680
|
16.03.2023
|
15.000
|
16.03.2023
|
12.500
|
16.03.2023
|
7.500
|
16.03.2023
|
7.500
|
16.03.2023
|
10.000
|
15.03.2023
|
75.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
2.000
|
15.03.2023
|
25.000
|
15.03.2023
|
180.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
50.000
|
15.03.2023
|
17.500
|
19.12.2022
|
15.000
|
19.12.2022
|
10.000
|
19.12.2022
|
10.000
|
19.12.2022
|
12.500
|
14.11.2022
|
7.500
|Kauf Thorsten Langheim, 14.11.2022 (PDF, 87 KB)
|
14.11.2022
|
7.500
|Kauf Thorsten Langheim, 14.11.2022 (PDF, 90 KB)
|
14.11.2022
|
7.500
|Kauf Thorsten Langheim, 14.11.2022 (PDF, 89 KB)
|
14.11.2022
|
7.500
|
17.08.2022
|
2.000
|
17.08.2022
|
75.000
|
17.08.2022
|
25.000
|
17.08.2022
|
180.000
|
17.08.2022
|
50.000
|
16.05.2022
|
36.465
|
12.05.2022
|
8.265
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 128 KB)
|
11.10.2021
|
50.000
|Kauf Thorsten Langheim, 11.10.2021 (PDF, 130 KB)
|
11.10.2021
|
50.000
|
11.10.2021
|
50.000
|
11.10.2021
|
50.000
|
11.10.2021
|
50.000
|Datum
|Stück
|Mitteilung (*.pdf)
|
07.10.2021
|
5.000
|
16.06.2021
|
7.540
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 129 KB)
|
25.05.2021
|
26.653
|Kauf Thorsten Langheim, 25.05.2021 (PDF, 132 KB)
|
01.07.2020
|
1.751
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 130 KB)
|
03.06.2020
|
14.800
|
06.04.2020
|
17.000
|Kauf Thorsten Langheim, 06.04.2020 (PDF, 180 KB)
|
27.02.2020
|
6.455
|Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 102 KB)
|
13.05.2019
|
10.100
|Kauf Thorsten Langheim, 13.05.2019 (PDF, 66 KB)
|
23.04.2019
|
5000
|Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 67 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|
20.05.2026
|
21.443
|
20.05.2026
|
30.350
|
27.02.2026
|
100.000
|
28.05.2025
|
26.000
|
27.05.2025
|
26.189
|
20.05.2025
|
17.827
|
22.11.2024
|
48.000
|
28.05.2024
|
24.000
|
17.05.2024
|
25.045
|
27.06.2023
|
26.000
|
15.05.2023
|
20.835
|
28.06.2022
|
25.500
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 158 KB)
|
16.05.2022
|
20.000
|
16.05.2022
|
30.250
|
30.06.2021
|
14.060
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 131 KB)
|
25.05.2021
|
26.189
|
27.05.2020
|
24.000
|
27.05.2020
|
20.000
|
06.05.2020
|
11.121
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 200 KB)
|
13.03.2020
|
20.000
|Kauf Christian P. Illek 13.03.2020 (PDF, 147 KB)
|
26.06.2019
|
26.000
|Kauf Christian P. Illek 26.06.2019 (PDF, 71 KB)
|
26.06.2018
|
25.500
|Kauf Christian P. Illek 26.06.2018 (PDF, 134 KB)
|
29.06.2017
|
14.065
|Kauf Christian P. Illek 29.06.2017 (PDF, 21 KB)
|
04.05.2016
|
11.200
|Kauf Christian P. Illek, 04.05.2016 (PDF, 16 KB)
|
29.05.2015
|
39.500
|Kauf Christian P. Illek, 29.05.2015 (PDF, 4 KB)
|
Datum
|
Stückzahl
|
Mitteilung (*.pdf)
|
20.05.2026
|
25.097
|
28.05.2025
|
3.273
|
20.05.2025
|
17.904
|
17.05.2024
|
24.293
|
15.05.2023
|
24.663
|
16.05.2022
|
29.297
|
25.05.2021
|
3.273
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|01.04.2016
|
300
|Kauf Hans-Jürgen Kallmeier 01.04.2016 (PDF, 13 KB)
|09.08.2011
|
400
|Kauf Hans-Jürgen Kallmeier 09.08.2011 (PDF, 9 KB)
|17.01.2011
|
1.000
|Kauf Hans-Jürgen Kallmeier 17.01.2011 (PDF, 9 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|
19.05.2026
|
358
|
16.12.2025
|
1.796
|
13.10.2025
|
1.796
|
28.05.2025
|
295
|
21.05.2024
|
453
|
07.06.2022
|
520
|
01.06.2021
|
577
|
18.06.2020
|
653
|
17.06.2019
|
631
|Kauf Petra Steffi Kreusel 17.06.2019 (PDF, 71 KB)
|
28.06.2017
|
16
|Bezugsrechtsausübung (PDF, 21 KB)
|
28.06.2017
|
138
|Kauf Petra Steffi Kreusel 28.06.2017 (PDF, 21 KB)
|
29.05.2017
|
450
|Kauf Petra Steffi Kreusel 29.05.2017 (PDF, 21 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|
03.03.2025
|
2.868
|
14.04.2023
|
4.363
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|
28.02.2023
|
1.500
|
19.11.2021
|
90
|
08.03.2021
|
2500
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|18.04.2012
|57.000
|Kauf René Obermann 18.04.2012 (PDF, 16 KB)
|01.06.2011
|
44.000
|Kauf René Obermann 01.06.2011 (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5000
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (1) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
2274
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (2) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5927
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (3) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
1.299
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (4) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5.000
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (5) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
4.415
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (6) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
585
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (7) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5.000
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (8) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5.000
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (9) (PDF, 11 KB)
|16.12.2010
|
5.000
|Kauf René Obermann 16.12.2010 (10) (PDF, 11 KB)
|21.05.2010
|
50.000
|Kauf René Obermann 21.05.2010 (PDF, 9 KB)
|13.05.2009
|
20.000
|Kauf René Obermann 13.05.2009 (PDF, 9 KB)
|12.05.2009
|
50.000
|Kauf René Obermann 12.05.2009 (PDF, 9 KB)
|Datum
|Stück
|Mitteilung (*.pdf)
|
28.02.2025
|
33.305
|
27.02.2025
|
33.305
|
26.02.2025
|
8.140
|
26.02.2025
|
11.688
|
26.02.2025
|
13.472
|
17.05.2024
|
25.929
|
17.05.2024
|
26.450
|
15.05.2023
|
25.822
|
31.03.2023
|
23.505
|
02.06.2022
|
45.460
|
16.05.2022
|
34.534
|
10.05.2022
|
22.730
|
Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 128 KB)
|
25.05.2021
|
26.666
|
14.05.2020
|
26.450
|
09.08.2019
|
20.090
|Verkauf Srinivasan Gopalan, 09.08.2019 (PDF, 72 KB)
|
04.04.2019
|
23.505
|Kauf Srinivasan Gopalan, 04.04.2019 (PDF, 64 KB)
|
09.05.2018
|
22.980
|Kauf Srinivasan Gopalan, 09.05.2018 (PDF, 134 KB)
|
27.01.2017
|
19.840
|Kauf Srinivasan Gopalan, 27.01.2017 (PDF, 51 KB)
|Datum
|Stück
|Mitteilung (*.pdf)
|
15.05.2023
|
21.849
|
12.05.2023
|
26.820
|
16.05.2022
|
30.250
|
25.05.2021
|
25.128
|
08.04.2020
|
32.500
|Kauf Adel Al-Saleh, 08.04.2020 (PDF, 180 KB)
|
13.05.2019
|
26.820
|Kauf Adel Al-Saleh, 13.05.2019 (PDF, 67 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|18.04.2012
|
10.000
|Kauf Dr. Manfred Balz 18.04.2012 (PDF, 8 KB)
|22.03.2012
|
9.000
|Kauf Dr. Manfred Balz 22.03.2012 (PDF, 9 KB)
|25.05.2009
|
3.000
|Kauf Dr. Manfred Balz 25.05.2009 (PDF, 9 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|11.05.2012
|
2.370
|Kauf Hermann Josef Becker 11.05.2012 (PDF, 189 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|09.05.2018
|29.018
|Kauf Thomas Dannenfeldt, 09.05.2018 (PDF, 134 KB)
|12.04.2018
|5.000
|Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 134 KB)
|28.06.2017
|1.792
|Bezugsrechtsausübung (PDF, 21 KB)
|07.06.2017
|9.531
|Verkauf Thomas Dannenfeldt, 07.06.2017 (PDF, 21 KB)
|07.06.2017
|16.500
|Kauf Thomas Dannenfeldt, 07.06.2017 (PDF, 21 KB)
|19.04.2017
|3.500
|Übertragung im Rahmen des Share-Matching-Plans (PDF, 21 KB)
|22.06.2016
|
1.951
|Bezugsrechtsausübung (PDF, 16 KB)
|26.02.2016
|
16,135
|Kauf Thomas Dannenfeldt, 26.02.2016 (PDF, 42 KB)
|08.04.2014
|
5.000
|Kauf Thomas Dannenfeldt, 08.04.2014 (PDF, 16 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|08.06.2011
|
13.559
|Kauf Edward R. Kozel 08.06.2011 (1) (PDF, 11 KB)
|08.06.2011
|
613
|Kauf Edward R. Kozel 08.06.2011 (2) (PDF, 11 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|07.06.2019
|12.917
|Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 146 KB)
|
13.05.2019
|
23.152
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 13.05.2019 (PDF, 66 KB)
|
07.06.2018
|
16.734
|Übertragung im Rahmen des Share Matching Plans (PDF, 135 KB)
|
18.05.2018
|
24.350
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 18.05.2018 (PDF, 134 KB)
|
06.06.2017
|
13.057
|Übertragung im Rahmen des Share-Matching-Plans (PDF, 60 KB)
|
07.04.2017
|
13.800
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 07.04.2017 (PDF, 154 KB)
|
24.06.2016
|
15.725
|Bezugsrechtsausübung, 24.06.2016 (PDF, 79 KB)
|
26.02.2016
|
9.750
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 26.02.2016 (PDF, 42 KB)
|
04.06.2015
|
12.950
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 04.06.2015 (PDF, 4 KB)
|
11.06.2014
|
16.750
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 11.06.2013 (PDF, 7 KB)
|
04.06.2013
|
13.250
|Kauf Dr. Thomas Kremer, 04.06.2014 (PDF, 10 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|16.06.2017
|15.830
|Kauf Niek Jan van Damme, 16.06.2017 (PDF, 21 KB)
|23.05.2017
|26.279
|Übertragung im Rahmen des Share-Matching-Plans (PDF, 21 KB)
|26.02.2016
|
17.139
|Kauf Niek Jan van Damme, 26.02.2016 (PDF, 42 KB)
|24.08.2015
|
75.000
|Kauf Niek Jan van Damme 24.08.2015 (PDF, 12 KB)
|18.06.2015
|
73.816
|Verkauf Niek Jan van Damme 18.06.2015 (PDF, 93 KB)
|20.04.2015
|
14.305
|Kauf Niek Jan van Damme 20.04.2015 (PDF, 40 KB)
|13.06.2014
|
8.700
|Kauf Niek Jan van Damme 13.06.2014 (PDF, 7 KB)
|15.04.2014
|
9.500
|Kauf Niek Jan van Damme 15.04.2014 (PDF, 8 KB)
|31.05.2013
|
26.500
|Kauf Niek Jan van Damme 31.05.2013 (PDF, 6 KB)
|30.05.2012
|
22.265
|Kauf Niek Jan van Damme 30.05.2012 (PDF, 8 KB)
|06.06.2011
|
17.997
|Kauf Niek Jan van Damme 06.06.2011 (PDF, 11 KB)
|20.12.2010
|
18.900
|Kauf Niek Jan van Damme 20.12.2010 (PDF, 6 KB)
|Datum
|
Stückzahl
|Mitteilung (*.pdf)
|
29.05.2020
|
21.000
|
25.02.2020
|42.800
|Verkauf Dirk Wössner, 25.02.2020 (PDF, 98 KB)
|
12.06.2019
|
22.400
|Verkauf Dirk Wössner, 12.06.2019 (PDF, 72 KB)
|
12.06.2019
|
22.400
|Kauf Dirk Wössner, 12.06.2019 (PDF, 86 KB)
|
22.02.2018
|
97.800
|Kauf Dirk Wössner, 22.02.2018 (PDF, 359 KB)