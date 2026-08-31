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Directors' Dealings

Geschäfte von Führungspersonen der Deutschen Telekom AG und mit ihnen in enger Beziehung stehende Personen unterliegen der Mitteilungspflicht. Klicken Sie auf einen der folgenden Namen um mehr Informationen zu erhalten.

Schmuckbild Director Dealings

Aktuelle Vorstandsmitglieder

Aufsichtsrat

Ehemalige Vorstandsmitglieder

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Hinweise zu den rechtlichen Grundlagen der Geschäfte von Führungspersonen.

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