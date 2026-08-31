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Internetdialog

3 Minute Lesezeit

Der Internetdialog bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

  • Im Vorfeld der Hauptversammlung haben Sie hier die Möglichkeit, Eintrittskarten zu bestellen und selbst auszudrucken oder auf Ihr Smartphone zu schicken. Aber auch Vollmacht und ggfs. Weisung können über den Internetdialog erteilt werden.
  • Registrierung für den E-Mail-Versand: Sie erhalten die Einladung zur Hauptversammlung künftig nicht mehr auf dem Postweg und nehmen aktiv am Umweltschutz teil.
  • Selbständige Änderung der Adressdaten im Aktienregister (bitte unbedingt auch die Depotbank über Änderungen informieren!).

    Datenschutzhinweise 2026 (PDF, 184 KB)
    Nutzungsbedingungen 2026 (PDF, 110 KB)

Login Internetdialog

Hier geht es zum Login des Internetdialogs. Sie werden zur Webseite der ADEUS Aktienregister-Service-GmbH weitergeleitet, die das Aktienregister der Deutschen Telekom AG führt. Dort finden Sie auch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise für den Internetdialog.

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Häufige Fragen zum Internetdialog

Haben Sie weitere Fragen zur Hauptversammlung oder zum Internetdialog? Schreiben Sie eine E-Mail an hv-service@telekom.de.

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