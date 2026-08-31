Klimaschutz ist ein klarer Schwerpunkt unserer Corporate Responsibility Strategie. Seit Ende 2025 sind wir im eigenen Betrieb (Scope 1 & 2) konzernweit bilanziell treibhausgasneutral. Bis 2030 reduzieren wir unsere Emissionen um 55 Prozent absolut über alle Scopes, um bis 2040 über unsere gesamte Wertschöpfungskette (Scope 1-3) die Klimaneutralität (Netto-Null) zu erreichen. Die Science Based Targets initiatve hat bestätigt, dass unsere Netto-Null-Ziele zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens beitragen. Unsere integrierte Klimastrategie ruht auf vier Säulen: Emissionen aus der Wertschöpfungskette, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Enablement (positive Klimaschutzeffekte bei unseren Kund*innen). Für jede der vier Säulen haben wir Zielsetzungen beziehungsweise Kennzahlen definiert. Mehr erfahren in der Nachhaltigkeitserklärung der Deutschen Telekom.