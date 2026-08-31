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Für Ausschreibungen

Bei der Vergabe von Aufträgen achten Geschäftskunden zunehmend auf die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards, sowie auf einen verantwortungsvollen und vorsorgenden Umgang mit Herausforderungen Auf dieser Seite finden Sie Quicklinks, die Antworten auf häufige Fragen liefern.

Häufige Fragen zu Nachhaltigkeit

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