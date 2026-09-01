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Telekom Einkauf

Der Einkauf der Deutschen Telekom AG leistet seinen Beitrag zu Effizienz, Qualität und Innovation durch die gezielte Auswahl von Lieferanten und wettbewerbsfähigen Konditionen.

Phishing-Mails im Umlauf
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass regelmäßig E-Mail Anschreiben im Umlauf sind, die darauf abzielen, Angebote von Lieferanten der Telekom einzuholen, um sich in betrügerischer Absicht beliefern zu lassen. Falls Sie verdächtige oder erkennbar gefälschte E-Mails erhalten, informieren Sie bitte Ihre Ansprechpartner bei der Telekom.

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