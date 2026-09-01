Die Zusammenarbeit mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten erfolgt über verschiedene zugriffsgeschützte Portale.
- One.Source 2.0 ist das Hauptlieferanten-Portal der Deutschen Telekom AG. Mit der Registrierung in unserem Portal werden Sie in unsere Lieferantendatenbank aufgenommen. Wir nehmen mit allen potentiellen Lieferantinnen und Lieferanten Kontakt auf, deren Produkte oder Dienstleistungen für uns von Interesse sind.
- In unserem eVergabe-Portal finden Sie öffentliche Ausschreibungen und Bekanntmachungen aus dem Bauleistungseinkauf.
- SAP Ariba Network ist das Portal für den elektronischen Bestell- und Rechnungsaustausch mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten.
- Über AN TK – dem Vergabeportal für den Außendienst – erfolgt die Vergabe von Aufträgen an die Auftragnehmer der Deutschen Telekom AG.
- Es gelten folgende Nutzungsbedingungen eCommerce für unsere Portale und elektronische Kommunikationsverfahren.
In unserem eVergabe Portal finden Sie alle öffentlich ausgeschriebenen Bau- und Montageleistungen aus den Bereichen Linien- und Systemtechnik der Deutschen Telekom AG.
Deutsche Telekom AG und T-Systems International
Lieferantinnen und Lieferanten der Deutschen Telekom AG oder T-Systems International erreichen uns telefonisch von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 16 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr unter +49 (0) 228 18 4003.
Alternativ können Sie unseren PTP SelfService extern nutzen. Dort können Sie sich über das Register „Neue Supportanfrage“ an uns wenden.
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