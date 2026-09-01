Lieferant werden

Dazu müssen Sie sich zunächst in unserem Lieferantenportal registrieren und zur Einhaltung der Nachhaltigkeits-, Compliance und Antikorruptionsanforderungen verpflichten. Diese finden sich im Lieferantenkodex und gelten für alle neuen Lieferantinnen und Lieferanten der Deutschen Telekom AG.

Nach erfolgreicher Registrierung in unserem Portal werden Sie in unsere Lieferantendatenbank aufgenommen. Wir nehmen mit allen potenziellen Lieferantinnen und Lieferanten Kontakt auf, deren Produkte oder Dienstleistungen für uns von Interesse sind.