Für den Umweltschutz in Unternehmen gibt es international anerkannte Standards, zum Beispiel die ISO-Normen (Standards der internationalen Organisation für Normung, kurz: ISO). Diese bilden bei der Telekom die Basis für ein sogenanntes Umwelt-Management. Mit diesem wird die Umweltpolitik im gesamten Konzern einheitlich umgesetzt.

Umweltschutz als Standard

Bereits seit 1998 arbeitet die Telekom in Deutschland nach der internationalen Norm ISO 14001 für Umwelt-Managementsysteme. Durch das Einhalten der ISO-Norm werden unter anderem Ressourcen effizienter genutzt, Energie gespart und Abfälle vermieden. Mit eigenen Vorschlägen helfen die Mitarbeiter dabei, die Umweltfreundlichkeit weiter zu erhöhen.

Sicher, gesund, klimafreundlich

Das Engagement der Telekom geht über das Thema Klimaschutz noch weit hinaus: Seit 2010 wird ein konzernweit einheitliches HSE-Managementsystem unterhalten. HSE steht für die 3 Hauptthemen Health (Gesundheit), Safety (Arbeitssicherheit) und Environment (Umwelt). Als Grundlage hierfür dienen die internationalen Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltmanagement und Qualitätsmanagement.

Mitarbeitende und Experten aller Landesgesellschaften der Telekom tauschen sich regelmäßig aus und entwickeln gemeinsam ein umfassendes Managementsystem. In internen und externen Audits wird regelmäßig überprüft, dass die Vorgaben des HSE-Managementsystem im Unternehmensalltag konsequent umgesetzt werden.