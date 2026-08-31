Die Deutsche Telekom bietet ihren Aktionären eine starke Dividendenrendite bei hoher Verlässlichkeit. Die Aktie der Deutschen Telekom ist daher seit 2005 Bestandteil des DivDAX, dem Index der 15 DAX Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen.

1,00 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Deutsche Telekom der Hauptversammlung eine Dividende pro Aktie in Höhe von 1,00 € vorgeschlagen. Gegenüber der Vorjahresdividende in Höhe von 0,90 € ist das eine Steigerung von 11 Prozent. Die Dividende wurde auf der Hauptversammlung am 1. April 2026 beschlossen.

Dividendenpolitik

Die Deutsche Telekom schüttet pro Jahr 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses pro Aktie als Dividende pro Aktie aus.

Analystenkonsensus für zukünftige Ausschüttungen

Unserer Dividendenpolitik entsprechend erwarten Analysten eine Dividende je Aktie zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns je Aktie (EPS).

Weitere Informationen zum detaillierten Consensus finden Sie hier.