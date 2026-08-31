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Dividende

4 Minute Lesezeit

Die Deutsche Telekom bietet ihren Aktionären eine starke Dividendenrendite bei hoher Verlässlichkeit. Die Aktie der Deutschen Telekom ist daher seit 2005 Bestandteil des DivDAX, dem Index der 15 DAX Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen.

1,00 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Deutsche Telekom der Hauptversammlung eine Dividende pro Aktie in Höhe von 1,00 € vorgeschlagen. Gegenüber der Vorjahresdividende in Höhe von 0,90 € ist das eine Steigerung von 11 Prozent. Die Dividende wurde auf der Hauptversammlung am 1. April 2026 beschlossen.

Dividendenpolitik

Die Deutsche Telekom schüttet pro Jahr 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses pro Aktie als Dividende pro Aktie aus.

Analystenkonsensus für zukünftige Ausschüttungen

Unserer Dividendenpolitik entsprechend erwarten Analysten eine Dividende je Aktie zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns je Aktie (EPS).

Weitere Informationen zum detaillierten Consensus finden Sie hier.

(€)Q1FY26FY27FY28FY29FY30
Ergebnis pro Aktie (bereinigt)0,482,172,462,722,953,36
Dividende pro Aktie 1,121,251,381,501,67

Steuerfreie Ausschüttung

Die Dividende der Deutschen Telekom wurde für das Geschäftsjahr 2024 steuerfrei ausgeschüttet. Auch für die folgenden Jahre erwarten wir eine steuerfreie Ausschüttung unserer Dividende.

Hintergrund: Da die Dividende der Deutschen Telekom in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert allerdings nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien.
 

Dividendenhistorie und bisherige Aktienrückkäufe

Weitere Hintergründe

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