Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG haben der Hauptversammlung vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende von € 0,60 je dividendenberechtigter Stückaktie mit Fälligkeit am 28. Juni 2017 zu beschließen. Die Dividende wird in bar oder in Form von Aktien der Deutschen Telekom AG geleistet. Aus rechtlichen Gründen bietet die Deutsche Telekom AG die in diesem Zusammenhang auszugebenden Aktien ausschließlich in Deutschland öffentlich an. Die auf den nachfolgenden Webseiten enthaltenen Informationen sind daher nur für Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Der Zugang zu den Informationen auf den nachfolgenden Seiten ist auf Aktionäre mit Wohnsitz und Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

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