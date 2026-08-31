Empfohlene Inhalte

Nachhaltigkeitsdetektive
In einer dreiteiligen Mini-Serie auf teachtoday.de nehmen Kinderreporter*innen unter die Lupe, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenhängen.
Nachhaltigkeitsdetektive Episode 1
Detektivin Isabella hat sich gefragt, was sie selbst bei alltäglichen Dingen tun kann, um die Umwelt zu schonen.
Nachhaltigkeitsdetektive Episode 2
Detektivin Isabella stellt sich die Frage: Welche digitalen Technologien helfen beim nachhaltigen Wohnen?
Nachhaltigkeitsdetektive Episode 3
Können Computer und KI die Welt verbessern? Dieser Frage geht Detektivin Isabella nach.
Teilhabe möglich machen
Alle Menschen sollen die Chance haben, sicher, kompetent und souverän an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben. Dafür setzen sich unsere Beschäftigten ein.
Bei uns ist jeden Tag Earth Day
Umwelt- und Klimaschutz, Ressourcenschonung oder digitale Teilhabe: Verantwortung leben ist bei der Telekom nicht nur Teil der Konzernstrategie, sondern tägliche Praxis.
Heute retten wir die Welt. Ein bisschen.
Wie jeder von uns zum Weltretter werden kann. Das Infotainment-Magazin bei MagentaTV.
Folge 6 - Die Zukunft der Landwirtschaft
Das Klima schützen, die Artenvielfalt erhalten und unsere Ernährung sichern. Wie zukunftsfähig ist unsere Landwirtschaft?
Folge 7 - Grüne KI
Künstliche Intelligenz eröffnet neue Potentiale, auch im Umweltschutz. Kann die Technik den Klimawandel bekämpfen? Vanessa und Tobias gehen der Frage nach.
Folge 5 Design for all - in Gebärdensprache
Profitieren wirklich alle Menschen vom technischen Fortschritt? Wo gibt es Hürden oder kommt es zu Ausgrenzungen?
Einfach erklärt
Nachhaltigkeit umfasst viele Aspekte.