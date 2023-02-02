Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.: neues Nachhaltigkeitsmagazin bei MagentaTV

„Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.“ Wie jeder von uns zum Weltretter werden kann, damit befasst sich das neue Infotainment-Magazin bei MagentaTV. In zunächst sieben Folgen zeigt das Magazin im monatlichen Rhythmus auf MagentaTV, wie Umwelt- und Klimaschutz im Kleinen großes bewirken kann. Aber auch soziale Teilhabe als wichtiges Element von Nachhaltigkeit hat seinen Platz.

Frech, frisch, aber immer faktensicher inspirieren und aktivieren, das wollen die Macher*innen des neuen TV-Formats. Damit setzen sie sich von Sendungen ab, die vor allem die Probleme beschreiben. Bei „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.“ geht es darum, Probleme zu lösen. Wie jeder seinen Teil beitragen kann, zeigt das Magazin an praktischen Beispielen und lädt zum Mitmachen ein. Auch neue Erfindungen und innovative Projekte haben ihren Platz. Denn auch sie helfen, Klima und Umwelt zu retten.

Nachhaltige Themen anfassbar erklärt

Kreislaufwirtschaft ist das Thema der ersten Folge am 7. Februar 2023. Dabei wird das abstrakte Thema konkret und greifbar gemacht: 200 Millionen Handys liegen ungebraucht in deutschen Schubladen. Davon möglichst viele zu recyclen, nimmt sich das Magazin vor. Dafür klingelt Reporter Tobi an Haustüren und bekommt sogar Unterstützung von den Fußballern von Borussia Mönchengladbach.

In weiteren Folgen geht es zum Beispiel um die Frage, wie Mobilfunknetze energiesparender werden können und wie auch Menschen mit Behinderung an digitalen Diensten barrierefrei teilhaben können.

Moderator*innen mit grünem Herz

Moderiert wird das neue Format im Wechsel von Vanessa de Lacaze (49) und Tim Niedernolte (44). Vanessa de Lacaze steht für RTL vor der Kamera und hat auch schon in Sat.1 sowie für den MDR moderiert. De Lacaze engagiert sich für das Heimatland ihrer Mutter und ist Botschafterin der Hilfsorganisation Haiti Care. „Für Nachhaltigkeit und soziales Engagement brenne ich, deshalb freue mich, dass wir mit dem Format auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen und gemeinsam etwas bewegen können“, erklärt De Lacaze.

Unterstützt wird Vanessa von Tobias Budde (30), der als Außenreporter im Einsatz ist. Der als „Top30 unter 30“ ausgezeichnete Journalist hat schon Online-Formate wie #GoodNews auf dem Instagram-Kanal der Sportschau moderiert und generiert mit seinen TikTok- und YouTube-Videos millionenfache Klicks. 2021 erschien sein Kinderbuch „Es ist okay, traurig zu sein“.

Tim Niedernolte ist u.a. als Moderator des ZDF-Magazins „hallo deutschland“ bekannt. 2018 erschien sein Buch „Wunderwaffe Wertschätzung“, 2021 schrieb er „Respekt! Die Kraft, die alles verändert.“ Er engagiert sich für Obdachlose und setzt sich für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. „Gerade in diesen Zeiten und all den Krisen, die wir zu meistern haben, tut es so gut, ein Format zu haben, das aufzeigt, was alles in uns steckt und wie wir jeden Tag neu die Welt ein bisschen besser machen können“, so Niedernolte.

Niedernolte wird von Sarah Mangione (32) als Reporterin unterstützt. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin hat bereits mehrere Webformate wie „I challenge you“ der Aktion Mensch oder „Schlag den Star – Backstage“ für Brainpool moderiert.

Produziert wird „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen.“ von der FORTY10 und ihrem Produzenten Sebastian Egelhoff, der das Format gemeinsam mit Headautorin Carmen Strieder und Creative Director Robert Heine entwickelt hat. Das Kölner Unternehmen ist eine Tochter der Sporttotal AG.

Zeitgleich mit der Ausstrahlung am 7. Februar ist die Folge auch online auf Abruf verfügbar.

Erste Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft ansehen VIDEO

Über MagentaTV

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