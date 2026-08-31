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Code of Conduct

10 Minute Lesezeit

Unser Verhaltenskodex für alle Beschäftigten des Unternehmens.

Der Verhaltenskodex der Deutschen Telekom.

Die Deutsche Telekom hält alle rechtlichen und gesetzlichen Vorschriften zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie die international anerkannten Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung ein.

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