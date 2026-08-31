Dokumente Menschenrechte

Teil 1: Unsere Werte, Normen und die grundsätzlichen Sorgfaltspflichtenprozesse. Die Dokumente geben einen Überblick über die Grundsätze, Prozesse und Maßnahmen der Deutschen Telekom zur Achtung der Menschenrechte. Sie schaffen Transparenz über Sorgfaltspflichten, Risiken, Beschwerdewege und Berichterstattung.
Deutsche Telekom Menschenrechtskodex (PDF, 272 KB)
Kodex lidských práv (PDF, 212 KB)
Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (PDF, 323 KB)
Código de Derechos Humanos (PDF, 216 KB)
Kodeks ljudskih prava (PDF, 212 KB)
Emberi Jogok Kódexe (PDF, 210 KB)
Кодекс за човекови права (PDF, 239 KB)
Kodeks Praw Człowieka (PDF, 243 KB)
Código dos Direitos Humanos (PDF, 217 KB)
Codul drepturilor omului (PDF, 253 KB)
Kódex ľudských práv (PDF, 217 KB)
İnsan Hakları Yasasi (PDF, 253 KB)
Teil 2: Jahresbericht LkSG - Veröffentlichung der auf Grundlage der Risikoanalysen festgestellten prioritären menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken gem. deutschem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (jährliche Aktualisierung, soweit sich Änderungen ggü. dem Vorjahr ergeben)
Deutsche Telekom AG (PDF, 237 KB)
T Deutschland GmbH (PDF, 188 KB)
T Systems International GmbH (PDF, 190 KB)
DT Technik GmbH (PDF, 162 KB)
Detaillierte Beschreibung des Prozesses im Sinne menschenrechts- und umweltbezogener Hinweise.
Verfahrensordnung Hinweissystem Menschenrechte Deutsche Telekom (PDF, 96 KB)
Complaints / Tip-offs concerning human rights and the environment (PDF, 109 KB)
Podnošenje pritužbi vezanih uz ljudska prava (PDF, 85 KB)
Podávání stížností v oblasti lidských práv (PDF, 89 KB)
Υποβολή καταγγελιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (PDF, 101 KB)
Az emberi jogokkal kapcsolatos panaszok benyújtása (PDF, 89 KB)
(PDF, 94 KB)Поднесете жалби во врска со темата за човекови права (PDF, 101 KB)
Składanie skarg dotyczących praw człowieka (PDF, 92 KB)
Apresentar queixas em matéria de direitos humanos (PDF, 88 KB)
(PDF, 87 KB)Depunerea de plângeri pe tema drepturilor omului (PDF, 87 KB)
Podávanie sťažností v oblasti ľudských práv (PDF, 89 KB)
Presentar denuncias en materia de derechos humanos (PDF, 90 KB)
Nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG § 10 Abs. 2 LkSG) gem. vorgegebenen Berichtsbogen
2024 Deutsche Telekom AG BAFA Bericht LkSG (PDF, 197 KB)
2024 Deutsche Telekom Außendienst GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 109 KB)
2024 Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 115 KB)
(PDF, 109 KB)2024 Deutsche Telekom Individual Solutions & Products GmbH Bericht LkSG (PDF, 109 KB)
2024 Deutsche Telekom IT GmbH BAFA Bericht LKSG (PDF, 107 KB)
2024 Deutsche Telekom MMS Bericht LkSG (PDF, 107 KB)
2024 Deutsche Telekom Privatkundenvertriebs-GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 109 KB)
2024 Deutsche Telekom Security GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 111 KB)
2024 Deutsche Telekom Service GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 109 KB)
2024 Deutsche Telekom Services Europe SE BAFA Bericht LkSG (PDF, 108 KB)
2024 Deutsche Telekom Technik GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 172 KB)
2024 Telekom Deutschland GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 194 KB)
2024 T-Systems International GmbH BAFA Bericht LkSG (PDF, 193 KB)
Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung (VC&E) sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Als international agierender Konzern verstehen wir die Werte VC&E als Schlüssel zu unserem langfristigen Geschäftserfolg und als wichtige Elemente unserer gesellschaftlichen Verantwortung.
Konzernrichtlinie für Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung (PDF, 5,88 MB)
Künstliche Intelligenz (KI) braucht einen Rahmen. Mit unseren neun selbst-bindenden Leitlinien haben wir diesen Rahmen definiert.
Die Deutsche Telekom unterstützt Eltern, Erzieher, Kinder und Jugendliche mit zahlreichen Maßnahmen für einen sicheren Umgang mit Handy und Internet.
Sicherheitshinweise und aktuelle Informationen aus dem Bereich Datenschutz und Datensicherheit.