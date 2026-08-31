Dokumente Menschenrechte

Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung (VC&E) sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Als international agierender Konzern verstehen wir die Werte VC&E als Schlüssel zu unserem langfristigen Geschäftserfolg und als wichtige Elemente unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Konzernrichtlinie für Vielfalt, Chancengleichheit und Einbindung (PDF, 5,88 MB)