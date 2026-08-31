"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Dokumente Menschenrechte

2 Minute Lesezeit
BI_Dokumente-Richtlinien

Dokumente Menschenrechte

Menschenrechte

Wir bekennen uns klar zur Achtung der Menschenrechte gemäß internationaler Referenzinstrumente und Gesetzen.

Mehr zum Thema Menschenrechte