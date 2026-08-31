Leitlinien für Künstliche Intelligenz

1 Minute Lesezeit

Künstliche Intelligenz (KI) braucht einen Rahmen. Mit unseren neun selbst-bindenden Leitlinien haben wir diesen Rahmen definiert.

Wir stellen den Menschen an erste Stelle – wir sehen aber auch Vorteile in einer Mensch-Maschine-Interaktion.

Sie beschreiben, wie wir als Deutsche Telekom mit KI umgehen wollen und wie wir unsere auf KI basierenden Produkte und Services künftig entwickeln. Der Grundgedanke ist, dass KI erstmal nur ein Werkzeug und an sich neutral ist. Es liegt also an uns, sie positiv einzusetzen ohne dabei die Risiken auszublenden und verantwortungsbewusst mit diesen umzugehen. In den Bildern unten zeigt der kleine Roboter falsches Verhalten. Unsere KI-Leitlinien sorgen dafür, dass es bei der Telekom anders läuft.

1. Verantwortlich

2. Sorgfältig

Wir übernehmen Verantwortung. Wir haben klar definiert, wer bei uns verantwortlich ist.
Wir übernehmen Verantwortung. Wir haben klar definiert, wer bei uns verantwortlich ist.
Wir gehen sorgsam mit KI um. Wir unterstellen unsere KI-Systeme Recht und Gesetz.
Wir gehen sorgsam mit KI um. Wir unterstellen unsere KI-Systeme Recht und Gesetz.

3. Unterstützend

4. Transparent

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt. Wir wollen, dass KI das Leben unserer Kunden vereinfacht und bereichert.
Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt. Wir wollen, dass KI das Leben unserer Kunden vereinfacht und bereichert.
Wir stehen für Transparenz. Wir sagen, wann ein Kunde mit KI kommuniziert und wie wir Kundendaten einsetzen.
Wir stehen für Transparenz. Wir sagen, wann ein Kunde mit KI kommuniziert und wie wir Kundendaten einsetzen.

5. Sicher

6. Verlässlich

Wir bieten Sicherheit. Wir schützen und sichern die Daten unserer Kunden.
Wir bieten Sicherheit. Wir schützen und sichern die Daten unserer Kunden.
Wir legen das Fundament. Wir prüfen und evaluieren Daten-Input für die Entwicklung und Verbesserung unserer KI.
Wir legen das Fundament. Wir prüfen und evaluieren Daten-Input für die Entwicklung und Verbesserung unserer KI.

7. Vertrauensvoll

8. Kooperativ

Wir behalten den Überblick. Wir können jeder Zeit in KI-Systeme eingreifen, um Schaden abzuwenden.
Wir behalten den Überblick. Wir können jeder Zeit in KI-Systeme eingreifen, um Schaden abzuwenden.
Wir stellen den Menschen an erste Stelle – wir sehen aber auch Vorteile in einer Mensch-Maschine-Interaktion.
Wir leben das Kooperationsmodell. Wir stellen den Menschen an erste Stelle – wir sehen aber auch Vorteile in einer Mensch-Maschine-Interaktion.

9. Erklärend

Wir teilen und erklären. Wir wollen das Wissen und die technischen Kompetenzen über KI erhöhen und zugänglich machen.
Wir teilen und erklären. Wir wollen das Wissen und die technischen Kompetenzen über KI erhöhen und zugänglich machen.c

Technologie und Innovation

Hier finden Sie Informationen zu den Themen KI, Cloud, Quanten, Drohnen, Datenräume, Digitale Verantwortung uvm.

Mehr zum Thema