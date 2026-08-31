Leitlinien für Künstliche Intelligenz

Sie beschreiben, wie wir als Deutsche Telekom mit KI umgehen wollen und wie wir unsere auf KI basierenden Produkte und Services künftig entwickeln. Der Grundgedanke ist, dass KI erstmal nur ein Werkzeug und an sich neutral ist. Es liegt also an uns, sie positiv einzusetzen ohne dabei die Risiken auszublenden und verantwortungsbewusst mit diesen umzugehen. In den Bildern unten zeigt der kleine Roboter falsches Verhalten. Unsere KI-Leitlinien sorgen dafür, dass es bei der Telekom anders läuft.