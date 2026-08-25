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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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erforderlich
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Tag Management
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Mit Tealium wird gesteuert, ob ein Cookie, Pixel oder Server-to-Server-Kommunikation basierend auf der Consent-Entscheidung geladen wird und welche Daten durch Cookies bzw. Pixel oder Server-to-Server verarbeitet werden dürfen. Die Übertragung der Daten zu Drittanbietern erfolgt über den Browser und/oder direkt über Serververbindungen. Der Anbieter Tealium selbst hat keinen Zugriff auf den Inhalt der Cookies und Pixel. Die Software ist zur Bereitstellung des Dienstes und zur Umsetzung der getroffenen Privatsphäre-Einstellung erforderlich und kann daher nicht deaktiviert werden.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom AG ist hierbei datenschutzrechtlich verantwortlich. Tealium handelt im Auftrag der Telekom.
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Verarbeitete Daten
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Browser Version, IP-Adresse, Geräteeigenschaften, genutze Dienste, gesehene und angeklickte Produkte und Artikel, besuchte Seiten, Zeitmessung, Gerätebertriebssystem, Anzahl der Besuche, Nutzungsdaten, Bildschirmauflösung, Nutzungs-/Klickverhalten, angesehene Werbeanzeigen
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Speicherdauer
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3 Monate
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1 a DSGVO
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Drittlandverarbeitung
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USA
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Rechtsgrundlage (Drittlandverarbeitung)
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Angemessenheitsbeschluss der EU als auch Einwilligung nach Art. 49 DSGVO
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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EQS Group GmbH
Karlstr. 47
80333 München
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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optional
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Aktienkurszentrum mit 4 Trace-Indizes und 8 Peer-
Comparators
Kurs-Chart-Tool
Stock-Teaser (Minichart)
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Ein Aktienkurszentrum, das 4 Trace-Indizes und 8 Peer-Comparators bietet, ermöglicht Anlegern, wichtige Vergleichsindizes und Wettbewerberaktien für eine fundierte Analyse zu berücksichtigen. Diese Funktionalität bietet eine umfassende Übersicht über die Performance von Aktien im Vergleich zu diversen Benchmark-Indizes und Konkurrenzunternehmen.
Ein Aktienkurs über JSON-Anlieferung ermöglicht die Bereitstellung von Aktienkursdaten im JSON-Format, das in Anwendungen und Systemen zur Verarbeitung und Analyse von Aktiendaten integriert werden kann. Dieser Feed bietet eine strukturierte und maschinenlesbare Darstellung von Aktienkursinformationen.
Ein Mini-Chart des Aktienkurses bietet eine kompakte und übersichtliche Darstellung des Kursverlaufs einer Aktie. Dieses visuelle Tool ermöglicht Anlegern einen schnellen Einblick in die Kursentwicklung und eignet sich ideal für eine schnelle Analyse.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom AG ist hierbei datenschutzrechtlich verantwortlich. EQS handelt im Auftrag der Telekom.
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Verarbeitete Daten
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IP-Adresse
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Speicherdauer
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Session Cookie
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1 a DSGVO
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Drittlandverarbeitung
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keine Drittlandverarbeitung
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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MAPP DIGITAL GERMANY GMBH
Sandstr. 3
80335 München
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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Marketing durch Telekom
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Newsletter Abo
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Wenn Sie sich für einen Newsletter registrieren, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse zum Versand des jeweiligen Newsletters, in dem wir Sie regelmäßig über Themen der Deutsche Telekom AG informieren. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Um Ihre ordnungsgemäße Anmeldung zum Newsletter sicherzustellen, das heißt, um unautorisierte Anmeldungen im Namen Dritter zu verhindern, werden wir Ihnen nach Ihrer erstmaligen Newsletteranmeldung im Double-Opt-In-Verfahren eine Bestätigungs-E-Mail senden, in der wir um Bestätigung der Registrierung bitten. Im Zusammenhang mit Ihrer Newsletteranmeldung speichern wir außerdem Ihre Anmeldedaten (z.B. E-Mail-Adresse, Datum sowie Uhrzeit der Anmeldung/Bestätigung des Opt-in) damit wir zu einem späteren Zeitpunkt die Anmeldung nachvollziehen und beweisen können.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom AG ist hierbei datenschutzrechtlich verantwortlich. MAPP Digital handelt im Auftrag der Telekom.
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Verarbeitete Daten
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Email-Adresse, Anmeldedaten
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Speicherdauer
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keine Cookies
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Rechtsgrundlage für diese Speicherung ist ein berechtigtes Interesse, Art 6 Abs. 1 lit f, Art 7 Abs. 1 DSGVO
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Drittlandverarbeitung
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keine Drittlandverarbeitung
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irland.
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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optional
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Google Youtube Videos
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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YouTube erhebt Daten, um den Nutzern bessere Dienste zur Verfügung zu stellen – von der Feststellung grundlegender Informationen, wie zum Beispiel Ihrer Sprache bis hin zu komplexeren Fragen, wie zum Beispiel Werbung. Welche Daten YouTube erhebt und wie diese verwendet werden, hängt davon ab, wie Sie die Dienste nutzen und wie Sie Ihre Datenschutzeinstellungen verwalten.
Wenn Sie nicht in einem Google-Konto angemeldet sind, werden die erhobenen Daten mit eindeutigen Kennungen gespeichert, die mit dem Browser, der App oder dem Gerät verknüpft sind. Damit kann beispielsweise gewährleistet werden, dass die Spracheinstellungen bei allen Sitzungen beibehalten werden.
Wenn Sie in einem Google-Konto angemeldet sind, werden auch Daten erhoben, die in Ihrem Google-Konto gespeichert und als personenbezogene Daten erachtet werden.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom und Google Ireland Ltd sind hierbei in eigener Verantwortung tätig. In den Datenschutzhinweisen der Google Ireland Ltd (link einfügen: https://business.safety.google/privacy/?hl=en-US) finden Sie weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google.
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Verarbeitete Daten
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IP-Adresse, Geräteinformationen (Browser, Betriebssystem etc.), Standortdaten, Nutzungsverhalten (angesehene Videos, Verweildauer etc.)
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Speicherdauer
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bis zu 2 Jahre
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1 a DSGVO
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Drittlandverarbeitung
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USA
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Rechtsgrundlage (Drittlandverarbeitung)
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Angemessenheitsbeschluss der EU als auch Einwilligung nach Art. 49 DSGVO
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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Meta Platforms Ireland Limited,
Merrion Road, Dublin 4,
D04 X2K5, Ireland
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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Marketing mit Partnern
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Bei der Ausspielung unserer Kampagnen verwenden wir die Meta-Business-Tools. Der Meta Pixel wird zur Erfolgsmessung und Analyse von Facebook-Werbekampagnen sowie erneuter Ansprache auf Plattformen von Meta verwendet.
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Der Dienste von Facebook wird dazu genutzt um relevante Werbung anzuzeigen. Aus diesem Grund teilen wir die Interaktionen auf unserem Online-Dienst mit Facebook. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Inhalt der Anzeigen auf Sie zugeschnitten ist. Wir teilen bspw. Facebook die Informationen darüber, welche Produkte für Sie von Interesse waren, damit wir Produkte und Dienste auf Facebook vorschlagen können, die möglicherweise interessant für Sie sind.
Die Daten, die an Facebook weitergeleitet werden, helfen uns auch dabei, den Erfolg unserer Marketingaktivitäten zu verfolgen und analysieren. Anhand dieser Informationen werden die Anzeigen optimiert, um eine hohe Effizienz zu gewährleisten.
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Verantwortlichkeiten
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Deutsche Telekom AG und Meta Platforms Ireland Limited sind hierbei in eigener Verantwortung tätig. In den Datenschutzhinweisen der Meta (https://www.facebook.com/privacy/policy) finden Sie weitere Informationen zur Datenverarbeitung.
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Verarbeitete Daten
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Angesehene Werbeanzeigen, Angesehener Inhalt, Geräteinformationen, Geografischer Standort, HTTP-Header, Interaktionen mit Werbung, Services und Produkten, IP-Adresse, angeklickte Elemente, Marketinginformation, Besuchte Seiten, Pixel-ID, Referrer URL, Nutzungsdaten, Nutzerverhalten, Facebook-Cookie-Informationen, Facebook Nutzer-ID, Nutzungs-/Klickverhalten, Browser-Informationen, Gerätebestriebssystem, Geräte-ID, User Agent, Browser-Typ, Browser-ID (fbq), Event-ID
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Speicherdauer
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12 Monate
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Dieser Webdienst wird auf Grundlage von § 25 Abs. 1 S. 1 TDDDG eingesetzt, die Folgeverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. Datenkategorien erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
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Drittlandverarbeitung
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USA
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Rechtsgrundlage (Drittlandverarbeitung)
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Angemessenheitsbeschluss der EU als auch Einwilligung nach Art. 49 DSGVO
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (EU-Gesellschaft); Muttergesellschaft: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110, USA
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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Analyse durch Telekom
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Adobe Customer Journey Analytics (CJA) ist eine fortgeschrittene Analyselösung, die eine umfassende Analyse von Kundeninteraktionen über Online- und Offline-Kanäle hinweg ermöglicht. Sie versetzt Unternehmen in die Lage, Kundendaten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und zu analysieren, um verwertbare Erkenntnisse über Kundenverhalten, Engagement und Geschäftsleistung durch flexible Berichts- und Visualisierungsfunktionen bereitzustellen.
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Der Verarbeitungszweck besteht in der Optimierung und Verbesserung digitaler Kundenerlebnisse durch Customer-Journey-Analyse. Adobe Customer Journey Analytics wird eingesetzt zur Analyse von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle, zur Gewinnung geschäftlicher Erkenntnisse und zur Unterstützung datengestützter Entscheidungsfindung genutzt wird.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom AG ist hierbei datenschutzrechtlich verantwortlich. Adobe Systems Software Ireland Limited handelt im Auftrag der Telekom.
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Verarbeitete Daten
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Die über Adobe Customer Journey Analytics verarbeiteten Besucherdaten werden vom Kunden bestimmt und kontrolliert und können Online-Kennungen, Geräteinformationen, Browser- und Anwendungsdaten, Verhaltens- und Interaktionsdaten, Ereignisdaten, Zielgruppensegmentinformationen sowie weitere vom Kunden eingespeiste Erlebnisdaten umfassen. Abhängig von der Implementierung des Kunden können die Daten auch pseudonyme Kennungen und kundendefinierte Attribute umfassen, die für Berichterstattung und Analysezwecke verwendet werden.
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Speicherdauer
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25 Monate
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Dieser Dienst wird auf Grundlage von § 25 Abs. 1 S. 1 TDDDG eingesetzt, die Folgeverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
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Drittlandverarbeitung
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USA
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Rechtsgrundlage (Drittlandverarbeitung)
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Angemessenheitsbeschluss der EU als auch Einwilligung nach Art. 49 DSGVO
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Verarbeitendes Unternehmen mit
Firmenadresse/Datenempfänger
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Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (EU-Gesellschaft); Muttergesellschaft: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110, USA
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Verarbeitungszweck nach
Consent Kategorie
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Marketing durch Deutsche Telekom AG
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Genutzte Produkte/kurze Beschreibung des genutzten Services
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Adobe Target ist eine Personalisierungs- und Experimentierungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, maßgeschneiderte digitale Erlebnisse über Websites, mobile Anwendungen und andere digitale Kanäle bereitzustellen. Der Service unterstützt A/B-Tests, multivariate Tests, Zielgruppensegmentierung, Empfehlungen und KI-gestützte Optimierung zur Steigerung der Kundeninteraktion und der Geschäftsergebnisse. Adobe Customer Journey Analytics (CJA) ist eine fortgeschrittene Analyselösung, die eine umfassende Analyse von Kundeninteraktionen über Online- und Offline-Kanäle hinweg ermöglicht. Sie versetzt Unternehmen in die Lage, Kundendaten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und zu analysieren, um verwertbare Erkenntnisse über Kundenverhalten, Engagement und Geschäftsleistung durch flexible Berichts- und Visualisierungsfunktionen bereitzustellen.
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Beschreibung konkreter Verarbeitungszweck
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Der Verarbeitungszweck besteht in der Optimierung und Verbesserung digitaler Kundenerlebnisse durch Personalisierung, Experimentierung und Customer-Journey-Analyse. Adobe Target wird eingesetzt, um relevante Inhalte und Erlebnisse an bestimmte Zielgruppen auszuliefern und die Wirksamkeit digitaler Erlebnisse zu messen, während Adobe Customer Journey Analytics zur Analyse von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle, zur Gewinnung geschäftlicher Erkenntnisse und zur Unterstützung datengestützter Entscheidungsfindung genutzt wird.
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Verantwortlichkeiten
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Die Deutsche Telekom AG ist hierbei datenschutzrechtlich verantwortlich. Adobe Systems Software Ireland Limited handelt im Auftrag der Telekom.
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Verarbeitete Daten
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Die über Adobe Target und Adobe Customer Journey Analytics verarbeiteten Kundendaten werden vom Kunden bestimmt und kontrolliert und können Online-Kennungen, Geräteinformationen, Browser- und Anwendungsdaten, Verhaltens- und Interaktionsdaten, Ereignisdaten, Zielgruppensegmentinformationen sowie weitere vom Kunden eingespeiste Erlebnisdaten umfassen. Abhängig von der Implementierung des Kunden können die Daten auch pseudonyme Kennungen und kundendefinierte Attribute umfassen, die für Personalisierung, Experimentierung, Berichterstattung und Analysezwecke verwendet werden.
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Speicherdauer
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25 Monate
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Rechtsgrundlage (Datenverarbeitung)
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Dieser Dienst wird auf Grundlage von § 25 Abs. 1 S. 1 TDDDG eingesetzt, die Folgeverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
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Drittlandverarbeitung
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USA
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Rechtsgrundlage (Drittlandverarbeitung)
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Angemessenheitsbeschluss der EU als auch Einwilligung nach Art. 49 DSGVO