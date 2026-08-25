Erläuterungen und Definitionen

Wir möchten, dass Sie unsere digitalen Dienste gerne nutzen und unsere Produkte und Dienste in Anspruch nehmen. Damit Sie die Inhalte finden, die Sie interessieren und wir unseren digitalen Dienst nutzerfreundlich ausgestalten können, analysieren wir pseudonymisiert Ihr Nutzungsverhalten. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werden Nutzungsprofile angelegt. Nachfolgend informieren wir Sie allgemein über die verschiedenen Zwecke der Verarbeitungen. Über die Abfrage „Einwilligung in die Datenverarbeitung“, die beim Aufruf unseres digitalen Dienstes erscheint, haben Sie die Möglichkeit den Verarbeitungen zuzustimmen oder sie in Teilen oder Ganz abzulehnen. Verarbeitungen, die zur Erbringung des digitalen Dienstes erforderlich sind, (siehe Erläuterung oben unter 1.) können nicht abgelehnt werden.

Tag-Management (erforderlich)

Das Tag-Management dient der Verwaltung des Einsatzes von Tools auf unserer Webseite. Über das Tag-Management kann gezielt gesteuert werden, wo welches Tool zum Einsatz kommt.

Das Tag-Management dient der Verwaltung des Einsatzes von Tools auf unserer Webseite. Über das Tag-Management kann gezielt gesteuert werden, wo welches Tool zum Einsatz kommt. Marktforschung / Reichweitenmessung (Opt-In)

Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Webseite statistisch zu bestimmen, sowie vergleichbare Werte für alle angeschlossenen Angebote zu erhalten. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt.

a) Basis-Funktionalität des digitalen Dienstes

Diese Verarbeitungen sind immer aktiv und notwendig, damit der digitale Dienst richtig funktioniert.

Funktional

Diese Verarbeitungen sind notwendig, damit Sie durch den digitalen Dienst navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Zudem dienen sie der anonymen Auswertung des Nutzerverhaltens, die von uns verwendet werden, um unseren digitalen Dienst stetig für Sie weiterzuentwickeln. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG, Art. 6 Abs. 1b DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 44 ff. DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Land der Verarbeitung Telekom Opt-In Verfahren Cookie (3 Monate) Deutschland Tealium* Tag Management Cookie (12 Monate) Deutschland Adobe Website-Optimierung, Fehleranalyse Session Cookie Niederlande Adobe Tag Management Session Cookie Niederlande

*) Die Details zu unseren externen Dienstleisternen finden Sie unten in der Partnerliste.

Analytisch:

Diese Verarbeitungen sind notwendig, damit wir technische Analysen, Nutzungsauswertungen und Reichweitenmessungen durchführen können, mit denen wir die Qualität sowie der angebotenen Dienste sicherstellen und Strukturfehler des digitalen Dienstes und seiner Funktionen verbessern können. Die erforderlichen analytischen Verarbeitungen erfolgen ohne Zugriff auf ihr Endgerät und basiert auf zur Bereitstellung des digitalen Dienstes bereits erhobener Informationen, siehe funktional erforderliche Verarbeitungen. Diese werden nach Pseudonymisierung ausschließlich zu dem Zweck weiterverarbeitet, eine qualitativ hochwertige und serviceorientierte Dienste-Realisierung zu gewährleisten, Speicherdauer 3 Monate. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 4 DSGVO.

b) Optionale Verarbeitungen

Diese Verarbeitungen werden verwendet, wenn Sie zusätzlichen Funktionen, wie z. B. den Newsletter nutzen. Die möglichen Funktionen werden im Abschnitt 1 dieses Datenschutzhinweises erläutert. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1 a DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Land der Verarbeitung Mapp* (vorm. Teradata) Newsletter keine Cookies Deutschland Google LLC* Google Youtube Videos Cookies (bis zu 2 Jahre) USA EQS Börsenfunktion Session Cookie Deutschland

*) Die Details zu unseren externen Dienstleisternen finden Sie unten in der Partnerliste.

c) Analyse durch Deutsche Telekom AG

Wir verwenden Cookies und Analyse-Technologien, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie unser digitaler Dienst genutzt wird. Sie helfen uns dabei, unsere digitalen Dienste zu optimieren. Wir können beispielsweise feststellen, wie viele Personen unseren Dienst oder einen bestimmten Service besuchen. Sie sind auch nützlich für statistische Auswertungen, die uns zeigen, wie unsere digitalen Dienste genutzt werden. Die Analyse stützt sich auf pseudonyme Informationen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1 a DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Land der Verarbeitung Tealium* Tag Management Cookie (12 Monate) Deutschland Adobe Verbesserung Webseite, Fehleranalyse Session Cookie

Niederlande Adobe Identität – ECID Cookie (12 Monate) Niederlande Adobe Edge Network Region (location hint) Cookie (30 Minuten) Niederlande Adobe User Einwilligung Cookie (180 Tage) Niederlande Adobe Temporäre User Einwilligung Cookie (2 Stunden) Niederlande

*) Die Details zu unseren externen Dienstleisternen finden Sie unten in der Partnerliste.

Cookie-Einstellungen: Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit erneut aufrufen, um Ihre Präferenzen zu verwalten.

d) Marketing durch Deutsche Telekom AG

Wir setzen diese Verarbeitungen ein, um Ihnen relevante personalisierte Werbung und Inhalte anzuzeigen. Cookies und ähnliche Marketing-Technologien sorgen dafür, dass Sie statt beliebiger Anzeigen nur Werbung sehen, die zu Ihren Interessen passt. Wir nutzen Marketing-Technologien auch, um zu prüfen, wie gut eine Werbeanzeige bei den Nutzenden ankommt. So können wir unsere Werbung stetig verbessern.

Diese Marketing-Technologien werden auch auf den Websites unserer Werbepartner genutzt. Das nennt man Retargeting. Dadurch können wir Ihnen auch in anderen digitalen Diensten passende Werbung zeigen.

Mithilfe der Marketing-Technologien erstellen wir pseudonyme Profile über die Inhalte und Anzeigen, die Sie sich ansehen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, was Sie interessiert. Zusätzlich ermöglichen sie es uns, Ihnen auch in anderen digitalen Diensten relevante Werbung zu präsentieren.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1a DSGVO bzw. bei Drittstaaten Art. 49 Abs. 1a DSGVO.



Firma/Dienst Zweck Speicherdauer Land der Verarbeitung Meta Platforms Ireland Ltd.* (Facebook) Event Tracking

Datenschutzrichtlinie Cookie (3 Monate) USA Adobe Identität – ECID Cookie (12 Monate) Niederlande Adobe Edge Network Region (location hint) Cookie (30 Minuten) Niederlande Adobe User Einwilligung Cookie (180 Tage) Niederlande Adobe Temporäre User Einwilligung Cookie (2 Stunden) Niederlande

*) Die Details zu unseren externen Dienstleisternen finden Sie unten in der Partnerliste.

e) Marketing durch unsere Partner

Wir und unsere Partner setzen diese Verarbeitungen ein, um Ihnen relevante personalisierte Inhalte anzuzeigen.

Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Marketing-Technologien, um Ihnen personalisierte Werbung zu präsentieren. Unsere Partner agieren teilweise eigenständig oder in gemeinsamer Verantwortung mit der Deutsche Telekom AG. Sie nutzen diese Technologien, um Daten für Marketingzwecke zu sammeln. Die Daten können für Werbezwecke der Partner genutzt, weiterverarbeitet und mit Daten aus anderen Quellen kombiniert werden.

Wenn Sie unseren digitalen Dienst nutzen, erstellen wir ein Profil. Dieses hilft uns, Ihnen auch in anderen digitalen Diensten Werbung zu zeigen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist. Wir messen auch die Wirksamkeit dieser Werbung und sammeln weitere Informationen über Ihr Online-Verhalten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist §25 Abs. 1 TDDDG, Art. 6 Abs. 1 a bzw. Art. 49 Abs 1a DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Land der Verarbeitung Meta Platforms Inc.* Meta Business Tools Cookie (12 Monate) USA

*) Die Details zu unseren externen Dienstleisternen finden Sie unten in der Partnerliste.







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