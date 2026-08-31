Als Deutsche Telekom AG setzen wir alles daran, diese Erwartung nicht nur zu erfüllen, sondern das Vertrauen in uns jeden Tag weiter zu stärken. Gemeinsam mit unserer weltweit aufgestellten Datenschutzorganisation und durch den „Privacy by Strategy“ Ansatz ermöglichen wir, dass unsere Produkte und Services überall denselben hohen Datenschutzstandards entsprechen.

So bieten wir von Haus aus ein hohes Datenschutzniveau. Gleichzeitig unterstützen wir die Nutzer dabei, die Kontrolle über die Verwendung Ihre Daten zu behalten. Dazu gehört für uns auch, transparent zu erklären, wie datengetrieben Geschäftsmodelle funktionieren und wie Kunden Ihre digitale Souveränität aktiv wahrnehmen können