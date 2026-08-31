"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Ihre Daten bei uns

Sie haben uns Ihre Daten anvertraut. Das bedeutet uns sehr viel. Hier finden sie die Antworten auf die auf häufigsten gestellten Fragen rund um das Thema Datenschutz.

Machen Sie sich keine Gedanken über Ihre Daten. Die machen wir uns für Sie.

Datenschutz hat bei uns oberste Priorität. Das liegt schon an unserem Standort. Denn als deutsche Firma unterliegen wir den europäischen Datenschutzanforderungen, den wohl höchsten weltweit. Doch wir wollen nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllen, sondern Datenschutz aktiv gestalten. Dafür arbeiten wir eng mit Datenschutzexperten zusammen, entwickeln technische Standards permanent weiter und engagieren uns für größtmögliche Transparenz. Damit Sie immer sicher sein können, dass eines sicher ist: Ihre Daten.

Ihre Daten anfordern

Nach Artikel 15 DS-GVO können Sie eine Auskunft über Ihre Daten anfordern und sich diese zuschicken lassen oder selbst über das Kundencenter einsehen. Hier anfordern

Welche Daten speichern wir?

Daten einfach schützen

Wie einfach man auf seine Daten aufpassen kann, zeigen unsere Tipps rund um Datenschutz und -sicherheit.

Ratgeber: Sicher digital

Wie erfolgt der Schutz Ihrer Daten?

Weiterführende Links: 

Transparenzbericht 2025: Unterstützung der Sicherheitsbehörden

Telekom Apps und Dienste für unterwegs

Informationen zum Telekom Datenschutz

Sicher leben in der digitalen Welt

Telekom Kundencenter - Meine Daten

Telekom AGB Verzeichnis

Connecting
Your world