Machen Sie sich keine Gedanken über Ihre Daten. Die machen wir uns für Sie.

Datenschutz hat bei uns oberste Priorität. Das liegt schon an unserem Standort. Denn als deutsche Firma unterliegen wir den europäischen Datenschutzanforderungen, den wohl höchsten weltweit. Doch wir wollen nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllen, sondern Datenschutz aktiv gestalten. Dafür arbeiten wir eng mit Datenschutzexperten zusammen, entwickeln technische Standards permanent weiter und engagieren uns für größtmögliche Transparenz. Damit Sie immer sicher sein können, dass eines sicher ist: Ihre Daten.

Ihre Daten anfordern

Nach Artikel 15 DS-GVO können Sie eine Auskunft über Ihre Daten anfordern und sich diese zuschicken lassen oder selbst über das Kundencenter einsehen. Hier anfordern