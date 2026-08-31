Nutzungsdaten Smart Home

Welche Smart Home-Daten speichern wir?

Ihre Smart Home Nutzungsdaten werden lokal auf Ihrem Smart Home Gateway gespeichert. Zugriff darauf erhält die Telekom nur mit Ihrer Zustimmung in Fällen notwendiger Fehleranalyse, wenn Sie den erweiterten Kundensupport nutzen. In anonymisierter Form werden Ihre Daten auch zur Verbesserung der Plattform und zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Service-Qualität genutzt. Eine Datenübertragung findet nur für zusätzliche Anwendungen statt, z.B. Onlinespeicherung von Videoaufnahmen in der Cloud.

Was machen wir mit Smart Home-Daten?

Für unseren Kundenservice und eine genaue Fehlerdiagnose verwenden wir in manchen Fällen gerätespezifische Daten zu Ihrem Home Gateway, wie die Seriennummern der angeschlossenen Geräte. Geht deren Verwendung individuell einmal darüber hinaus, geschieht das nur mit Ihrer Zustimmung oder die Daten werden vorher anonymisiert, zum Beispiel zum Betriebsmonitoring oder zur Verbesserung der Smart Home Plattform der Deutschen Telekom. Werden Kameraaufnahmen (z.B. bei Sicherheitslösungen) generiert, können Sie diese Aufnahmen auf einem Massenspeicher (wie z.B. in der Magenta Cloud) ablegen. Ohne Ihre vorherige Zustimmung wird dies aber nicht getan.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben?

Ihre individuellen Smart Home Nutzungsdaten befinden sich bei Ihnen. Diese Informationen werden auf Ihrem Gateway produziert und dort gespeichert. Die Telekom hat auf sie keinen Zugriff. Für alles andere speichern wir die Daten anonymisiert oder Sie als Kunde werden in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn Sie mit dem Kundenservice Kontakt aufnehmen, um Ihre Zustimmung gebeten. Wenn Sie Ihr intelligentes Zuhause mit Software unserer Partnerunternehmen steuern, werden für ein reibungsloses Zusammenspiel Daten an das Partnerunternehmen übermittelt – wie Ihre E-Mail-Adresse, die Seriennummer Ihrer Homebase und die Aktivierung der Partnersoftware. Die Datenübermittlung an Partner erfolgt immer nur in dem Rahmen, den Sie durch Ihre Produktauswahl mit dem Partner vereinbart haben.