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Pflichtmitteilungen

Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 40 Abs. 1 und 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

Wir bitten Aktionäre, die gemäß §§ 33 ff. WpHG verpflichtet sind, der Deutschen Telekom AG eine Veränderung von Stimmrechtrechtsanteilen mitzuteilen oder sogenannte Bestandsmitteilungen gemäß § 127 WpHG abzugeben, die entsprechende Mitteilung an folgende Adresse zu richten:

Deutsche Telekom AG
Investor Relations
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

notification-voting-rights@telekom.de

Fax: +49 228 181-88899 oder +49 228 181-88256

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 127 WpHG eine gleichzeitige Mitteilungsverpflichtung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) besteht. Die BaFin hat im Internet Hinweise zu den Veröffentlichungspflichten veröffentlicht.

Ad-hoc-Mitteilungen

Hier finden Sie unsere Ad-hoc Mitteilungen chronologisch sortiert.

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Berichte

Erklärungen

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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