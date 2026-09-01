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Impressum

Adresse:
Deutsche Telekom AG 
Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 Bonn

Handelsregister:
Amtsgericht Bonn HRB 6794, 
Sitz der Gesellschaft Bonn 
USt-IdNr. DE 123475223
E-Mail: impressum@telekom.de 
Telefon: 0228 / 181-0 

Kontakt:
Bei Fragen zum Unternehmen oder zu Produkten und Dienstleistungen unserer Geschäftsbereiche, nutzen Sie bitte unsere Kontaktformulare.

Vertretungsberechtigt:
Timotheus Höttges
Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam
Birgit Bohle
Rodrigo Diehl
Dr. Christian P. Illek
Thorsten Langheim
Dominique Leroy

Aufsichtsbehörde:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Verantwortlich:
Deutsche Telekom AG
Philipp Schindera
Leiter Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn