Adresse:

Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140

53113 Bonn

Handelsregister:

Amtsgericht Bonn HRB 6794,

Sitz der Gesellschaft Bonn

USt-IdNr. DE 123475223

E-Mail: impressum@telekom.de

Telefon: 0228 / 181-0

Kontakt:

Bei Fragen zum Unternehmen oder zu Produkten und Dienstleistungen unserer Geschäftsbereiche, nutzen Sie bitte unsere Kontaktformulare.

Vertretungsberechtigt:

Timotheus Höttges

Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam

Birgit Bohle

Rodrigo Diehl

Dr. Christian P. Illek

Thorsten Langheim

Dominique Leroy

Aufsichtsbehörde:

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn

Verantwortlich:

Deutsche Telekom AG

Philipp Schindera

Leiter Corporate Communications

Friedrich-Ebert-Allee 140

53113 Bonn