Rechteeinräumung und zusätzliche Hinweise

Die Deutsche Telekom AG räumt Ihnen unentgeltlich ein einfaches und räumlich unbeschränktes Recht zur journalistischen und redaktionellen Nutzung der bereitgestellten Medieninhalte ein. Die Nutzungsrechte werden zeitlich unbeschränkt eingeräumt, es sei denn, in den zusätzlichen Hinweisen ist etwas Abweichendes bestimmt.

Das Material darf ausschließlich für journalistische oder redaktionelle Beiträge verwendet werden, die in einem sachlichen und thematischen Zusammenhang mit der Deutschen Telekom AG oder verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Konzern Deutsche Telekom“) stehen.

Das Nutzungsrecht umfasst:

die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Medien,

die Veröffentlichung in Printmedien,

die Nutzung im Rundfunk, insbesondere in Fernsehen und Radio,

die Wiedergabe in Film- und Videoproduktionen sowie

die Vorführung und Verwendung in journalistischen oder redaktionellen Präsentationen.

Abweichende oder zusätzliche Hinweise beim jeweiligen Medieninhalt (z.B. in den Meta- oder IPTC-Daten, im Dateinamen oder der dazugehörigen Beschreibung) sind zu beachten und gehen diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen vor.

Sachlicher Zusammenhang

Wird ein Medieninhalt im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema, Ereignis oder Event bereitgestellt oder entsprechend gekennzeichnet, darf es nur in diesem sachlichen und thematischen Zusammenhang verwendet werden. Die inhaltliche Aussage des Medieninhalts darf durch die Verwendung nicht verfälscht werden.

Quellen- und Nutzungshinweise

Eine Urheber- und/oder Quellenangabe (z. B. „Foto/ Grafik/ Text: Urheber“, „Quelle: Deutsche Telekom AG“) ist grundsätzlich freiwillig, es sei denn, die zusätzlichen Hinweise beim jeweiligen Medieninhalt schreiben eine solche Angabe vor.

Widerruf des Nutzungsrechts

Die Deutsche Telekom AG behält sich das Recht vor, ein eingeräumtes Nutzungsrecht jederzeit ohne Begründung zu widerrufen.

Ab Zugang des Widerrufs darf der betroffene Medieninhalt nicht weiterverwendet werden. Er ist aus den vom Nutzer kontrollierten Systemen und Speichermedien zu entfernen, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Unzulässige Nutzungen

Medieninhalte dürfen inhaltlich nicht bearbeitet werden, es sei denn das ist ausdrücklich erlaubt. Keinesfalls dürfen Medieninhalte in ihrer Aussage verändert, verfälscht, sinnentstellt, irreführend verändert oder in einen sachlich unzutreffenden Zusammenhang gestellt werden. Unzulässig ist insbesondere eine Verwendung, die geeignet ist, den Konzern Deutsche Telekom oder namentlich benannte, abgebildete oder gefilmte Personen zu diskreditieren oder einen falschen Eindruck über sie zu vermitteln.

Die Nutzung der Medieninhalte zu Werbe-, Marketing-, Merchandising- oder sonstigen kommerziellen Zwecken bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutschen Telekom AG.

Medieninhalte dürfen außerhalb der eigenen journalistischen oder redaktionellen Nutzung nicht an Dritte weitergegeben, verkauft oder unterlizenziert werden. Die Einbindung in eine eigene journalistische oder redaktionelle Produktion und deren Veröffentlichung bleiben hiervon unberührt.

Die Inhalte dürfen nicht zum Training von KI-Systemen verwendet werden.

Jede über diese Nutzungsbedingungen hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutschen Telekom AG.

Spezielle Regelungen zu einzelnen Medieninhalten

1. Fotos und Footage

Foto- und Footage-Material darf vollständig oder ausschnittsweise in eigene Produktionen eingebunden und mit anderen Inhalten kombiniert werden.

2. Publikationen und Infografiken

Publikationen

Die vollständige oder weitgehend vollständige Übernahme, Vervielfältigung oder Weiterverbreitung einer Publikation ist nur zulässig, wenn dies bei der jeweiligen Publikation ausdrücklich gestattet oder zuvor von der Deutschen Telekom AG genehmigt wurde.

Unberührt bleibt das gesetzliche Zitatrecht mit den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen.

Infografiken

Infografiken der Deutschen Telekom AG dürfen für journalistische und redaktionelle Zwecke verwendet und vollständig in eigene Produktionen eingebunden werden.

Eine inhaltliche oder gestalterische Veränderung sowie die ausschnittsweise Verwendung von Infografiken, ist nicht zulässig. Die Infografik ist in ihrer bereitgestellten Form und in ihrem sachlichen Zusammenhang zu verwenden.

3. Medieninformationen, News und Website-Texte

Medieninformationen, News und sonstige redaktionelle Texte auf dieser Webseite dürfen vollständig oder auszugsweise übernommen, gekürzt, sprachlich angepasst und in eigene journalistische oder redaktionelle Beiträge eingebunden werden.

Kontakt

Bei Fragen zu Nutzungsrechten, abweichenden Verwendungszwecken oder benötigten Freigaben, schreiben Sie uns bitte über das Kontaktformular Konzern.



Für allgemeine Presse- und Medienanfragen nutzen Sie bitte unsere Medienkontakte.