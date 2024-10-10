Unsere Strategie: Schwung für die Zukunft

Im Zentrum unserer Strategie steht das Schwungrad. Es beschreibt, wie die Telekom sich erfolgreich am Markt positioniert.

Wir investieren – vor allem in die besten Netze. Kundinnen und Kunden sollen immer und überall das beste Netzerlebnis haben, egal ob im Fest- oder Mobilfunknetz oder mit alternativen Zugangstechnologien. Glasfaser bis in die Wohnungen (FTTH) im Festnetz und 5G im Mobilfunk sind dafür besonders wichtig. Wir sind die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt. Unsere Netze und Produkte überzeugen durch Qualität. So gewinnen wir stetig neue Kunden. Weltweit sind es aktuell 300 Millionen. Mit unseren Produkten unterstützen wir Privatkunden und Geschäftskunden beim „digitalen Leben und Arbeiten“. Mit zusätzlichen Angeboten wie in unserer „Mein MagentaApp“ bieten wir unseren Kundinnen und Kunden weitere Vorteile und machen sie so zu Fans. So wachsen wir auch zukünftig im Privat- und Geschäftskundensegment und erschließen über unseren „Magenta Advantage“ neue Umsatzquellen. Durch die Vielzahl der Kunden lasten wir unsere Netze gut aus und erreichen auch in anderen Bereichen des Unternehmens gute Skaleneffekte. Etwa, wenn wir bestimmte Produkte für alle Kundinnen und Kunden weltweit entwickeln und nicht in den einzelnen Märkten. Wir gewinnen also einen Effizienz-Vorteil. Dadurch erreichen wir solide Finanzergebnisse. Sie versetzen uns in die Lage, weiter zu investieren. Unser Schwungrad dreht sich dadurch weiter.

Einen tieferen Einblick in die Bestandteile des Schwungrads finden Sie hier im Geschäftsbericht.



Digitalisieren, Digitalisieren, Digitalisieren

Zusätzlichen Schwung nimmt die Deutsche Telekom durch die Themen Daten und künstliche Intelligenz sowie durch unsere Position als Anbieter der westlichen Welt mit starken Säulen in Europa und den USA.

Wir messen permanent den Erfolg bei unseren Kundinnen und Kunden, um deren Bedürfnisse noch besser zu verstehen und auf dieser Basis neue Produkte und bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Dabei messen wir uns nicht nur mit anderen Telekommunikationsunternehmen, sondern den besten „digitalen Unternehmen“ der Welt.

Künstliche Intelligenz setzen wir überall im Unternehmen ein. Gemeinsam mit anderen Unternehmen entwickeln wir zum Beispiel eine KI, die viele Serviceanliegen unserer Kunden selbstständig lösen kann und ihnen die jeweils richtige Antwort für ihr Anliegen liefert. KI nutzen wir dabei immer entlang ethischer Leitlinien, die wir uns gegeben haben.

Gleichzeitig nutzen wir Skaleneffekte und bauen auf unsere weltweite Größe. Wir nutzen Synergien durch gemeinsame Plattformen, Produkte und Arbeitsabläufe, zum Beispiel eine gemeinsame Markenidentität für das Geschäftskundensegment in Deutschland und Europa mit „T Business“. Wir schaffen aber auch ein Ökosystem, an das auch andere Unternehmen problemlos andocken können. Ein Beispiel sind die so genannten „Network API“. Also standardisierte Schnittstellen zu Funktionen, die unser Netz bereitstellt. Eine Anwendung dafür ist eine garantierte Uploadgeschwindigkeit für spezielle Anwendungen oder die sichere Überprüfung der Identität eines Kunden auf Basis der Mobilfunknummer - zum Beispiel bei Bankgeschäften weltweit.



Gesellschaftliche Verantwortung

Die Telekom handelt langfristig, solide und nachhaltig. Sie richtet ihr Geschäft so aus, dass Umwelt, Klima und sozialer Zusammenhalt geschützt werden. Die Telekom nutzt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien und spart so jährlich rund vier Millionen Tonnen an CO 2 . Seit 2017 haben wir unsere eigenen CO 2 -Emissionen konzernweit um mehr als 94 Prozent gesenkt. Indem wir den verbleibenden kleinen Rest über hochwertige Projekte zur Bindung von CO 2 aus der Atmosphäre entfernen, haben wir Ende 2025 die bilanzielle Treibhausgasneutralität erreicht. Bis 2040 soll die Telekom klimaneutral über alle Scopes (- 90 Prozent Reduktion, maximal 10 Prozent Klimakompensation) sein. Zudem setzten wir auf Kreislaufwirtschaft und erhöhen permanent die Rückgabequote gebrauchter Geräte.

Unsere Marke, das „T“, steht für Verbindung und Zusammenhalt. Darum engagieren wir uns unter anderem gegen „Hass im Netz“ und unterstützen Institutionen, die sich bei digitaler Bildung engagieren. Das Thema Bildung ist auch Kernanliegen der Telekom-Stiftung.

Eine Strategie ist nur dann erfolgreich, wenn sie getragen ist durch eine Kultur und Haltung, die möglich macht statt zu bremsen. Dafür stehen die Mitarbeitenden der Deutschen Telekom. Leidenschaft, Vielfalt und Verantwortung zeichnen uns aus. Wir wollen führend sein, in allem, was wir tun. So dass aus den führenden Einzelteilen ein führendes Ganzes wird. Kundenzufriedenheit und herausragende Qualität sind dafür die besten Investitionen. Wir setzen auf globale Stärke und sind zugleich tief lokal verankert in den Gesellschaften, in denen wir tätig sind. Damit wachsen wir. So nehmen wir Schwung für die Zukunft.