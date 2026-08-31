IR Auszeichnungen
Natürlich freuen uns über jede Auszeichnung. Besondere Bedeutung haben für uns jedoch die Ergebnisse von Umfragen unter Investoren und Analysten: sie sind ein zentrales Mittel zur Erfolgskontrolle unserer Arbeit und ergänzen das direkte Feedback, das wir kontinuierlich erhalten. Sie geben uns Aufschluss darüber, ob unsere externen Ansprechpartner mit der Qualität unserer Arbeit zufrieden sind und wo wir uns weiter verbessern können. Der Erfolg und die Qualität unserer Investor Relations Arbeit lässt sich nur schwer messen. Die Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab, die unabhängig von der Qualität der Investor Relatons Arbeit sind. Investor Relations macht keinen Umsatz oder Profit, der sich messen ließe. Die Auszeichnungen oben beinhalten Unternehmens- oder IR individuelle Auszeichnungen.