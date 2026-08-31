Extel bietet die relevanten Kapitalmarktstudien für Europa: die mit Abstand größte Beteiligung von Investment Professionals auf der ganzen Welt und die genaueste Methode sorgen für eine zuverlässige Rückmeldung über die Qualität der Investor Relations-Aktivitäten.

Größte Beteiligung : 17.000 Investoren und Analysten haben ihre Stimme abgegeben (14.000 Käuferseite; 2.500 Verkäuferseite); Extel hat mehr als 8x so viele Teilnehmer als die zweitgrößte Umfrage (Institutional Investor: 870 Käuferseite, 1110 Verkäuferseite) und mehr als 20x so viel Teilnehmer als die drittgrößte Umfrage (IR-Magazine, 700 Teilnehmer insgesamt).

: 17.000 Investoren und Analysten haben ihre Stimme abgegeben (14.000 Käuferseite; 2.500 Verkäuferseite); Extel hat mehr als 8x so viele Teilnehmer als die zweitgrößte Umfrage (Institutional Investor: 870 Käuferseite, 1110 Verkäuferseite) und mehr als 20x so viel Teilnehmer als die drittgrößte Umfrage (IR-Magazine, 700 Teilnehmer insgesamt). Die genauste Methodik: Extel ist die einzige IR-Umfrage, wo Käufer- und Verkäuferseite teilnehmen, um die relative Bedeutung und den Einfluss der beteiligten Firmen zu reflektieren.

Die führende Position von Extel wird durch die Tatsache unterstrichen dass eine Reihe von europäisch nationalen Investor Relations Verbänden (DIRK aus Deutschland, Investor Relations Society aus Großbritannien und CLIFF aus Frankreich) Extel Survey Daten als Grundlage für ihre jeweiligen nationalen IR Auszeichnungen ausgewählt haben.

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