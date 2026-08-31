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Voting Rights Announcements

In accordance with § 40 (1) and § 41a of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz (WpHG))

We kindly request that any shareholders obliged to inform Deutsche Telekom AG about changes in shares of voting power pursuant to § 33 and the following of the German Securities Trading Act or so-called notifications of holdings pursuant to § 127 of the German Securities Trading Act send a relevant notification to the following address:

Deutsche Telekom AG
Investor Relations
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

notification-voting-rights@telekom.de

Fax: +49 228 181-88899 or +49 228 181-88256

Please note that according to § 33 (1) sentence 1 or rather to § 127 of the German Securities Trading Act, you are also obliged to inform the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) about any such changes. BaFin has published information on publication requirements on the Internet.

Ad hoc disclosures

Ad hoc disclosures by Deutsche Telekom AG.

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Latest Investor Relations publications

Upcoming Investor Relations dates at a glance

10-05-2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Deutsche Telekom will host an Investor Day on Monday, 10/05/2026, to explore how it is unlocking the opportunities of artificial intelligence.

More information

11-05-2026

Financial Results Release Q3 2026

On Thursday, November 5, 2026, Deutsche Telekom AG will publish its results for the third quarter of 2026.

02-25-2027

Q4 2026 Financial Results

On Thursday, 02/25/2027,  Deutsche Telekom AG will publish its  Q4 and full-year 2026 financial results.

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