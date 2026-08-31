Voting Rights Announcements

Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 09/21/2015 (PDF, 23 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 03/14/2012 (PDF, 22 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 55 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 49 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 46 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 50 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 43 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 45 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 49 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 47 KB)
Publication pursuant to § Section 26 (1) WpHG dated 02/23/2012 (PDF, 44 KB)