Umfassendes Risiko- und Chancenmanagement

Unser konzernweites Risiko- und Chancen-Management-System erfasst strategische, operative, regulatorische, rechtliche, Compliance- und finanzielle Risiken und Chancen sowohl unserer konsolidierten als auch wesentlicher nicht konsolidierter Beteiligungen.

Internationale Standards

Unser Risiko- und Chancen-Management-System orientiert sich an dem weltweit gültigen Risiko-Management-Standard der Internationalen Organisation für Normung (ISO). Die Norm ISO 31000 „Risk management – Principles and guidelines“ gilt als Leitfaden für ein international anerkanntes Risiko-Management-System. Unsere konzernweite Risikomanagement-Richtlinie dient als Grundlage für eine einheitliche Risiko-Management-Methodik.

Organisatorische Verantwortung

Der Leiter des Konzerncontrollings verantwortet in seiner Funktion als Chief Risk Officer die umfassende Risiko-Governance, die von einer zentralen Abteilung (Group Risk Governance, GRG) aus seinem Bereich heraus gesteuert wird. Er berichtet direkt an den Finanzvorstand.

Group Risk Governance ist verantwortlich für das Risiko- und Chancen-Management-System sowie das dazugehörige Berichtswesen, insbesondere den Konzern-Risikobericht. Der Bereich stellt für den gesamten Konzern Deutsche Telekom einen standardisierten Rahmen, Reportingprozess, Methodik und Trainings bereit.

Dezentrale Risiko-Erfassung – zentrale Konsolidierung

In jedem Konzernsegment gibt es designierte Ansprechpartner, die Risiken identifizieren, bewerten und kontinuierlich überwachen. Das Management berücksichtigt mögliche Chancen im jährlichen Planungsprozess und entwickelt sie im operativen Geschäftsverlauf weiter. Alle operativen Segmente und das Segment Group Headquarters & Group Services sind über ihr jeweiliges Risiko- und Chancen-Management mit dem zentralen Risiko- und Chancen-Management des Konzerns verbunden.

Gemäß dem deutschen Aktiengesetz (AktG) überwacht der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom AG die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risiko-Management-Systems. GRG hat auch eine Verbindung zum Prüfungsausschuss und beantwortet alle Anfragen zur Integrität des Risikomanagement-Systems.