"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Ratgeber "Sicher digital"

Einkaufen, surfen, Freunde treffen: Das Internet macht Spaß und erleichtert den Alltag. Doch es birgt Gefahren. Wir erklären, wie Sie sicher durch die digitale Welt gehen.

10 Grundregeln für digitale Sicherheit

Einkaufen, surfen, Freunde treffen: Das Internet macht Spaß und erleichtert den Alltag. Doch es birgt Gefahren. Wir erklären, wie Sie sicher durch die digitale Welt gehen.

Mehr erfahren
Connecting
Your world