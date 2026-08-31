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Geräte und Systeme

Hier finden Sie Informationen zu Passwortschutz, Gerätesicherheit, Kinderschutz und digitalem Nachlass.

Wie finde ich ein sicheres Passwort?

Mit einem einfachen System können Sie individuelle Passwörter für jede Gelegenheit erstellen.

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Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung Zugänge besser schützen

Ein starkes Passwort ist ein wichtiger Schutz für Ihre Privatsphäre im Internet. Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung steigern Sie die Sicherheit.

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Was Sie über Passwortmanager wissen sollten

Zugangsdaten sicher aufbewahren: Wie Sie mit einem Passwortmanager den Überblick über sämtliche Passwörter behalten.

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Fingerabdruck und Gesichtserkennung statt Passwort?

Sind biometrische Daten sicher? Wie unsere Haut das Smartphone sichert – und wo sie einen zusätzlichen Schutzfaktor benötigt.

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