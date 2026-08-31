Geräte und Systeme

Hier finden Sie Informationen zu Passwortschutz, Gerätesicherheit, Kinderschutz und digitalem Nachlass.
Mit einem einfachen System können Sie individuelle Passwörter für jede Gelegenheit erstellen.
Ein starkes Passwort ist ein wichtiger Schutz für Ihre Privatsphäre im Internet. Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung steigern Sie die Sicherheit.
Zugangsdaten sicher aufbewahren: Wie Sie mit einem Passwortmanager den Überblick über sämtliche Passwörter behalten.
Sind biometrische Daten sicher? Wie unsere Haut das Smartphone sichert – und wo sie einen zusätzlichen Schutzfaktor benötigt.
Computerschädlinge werden zwar meist für das Betriebssystem Windows geschrieben. Die Sicherheit Ihres Macs sollten Sie dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Aktivieren Sie die Windows-Funktionen für mehr Schutz und schaffen Sie eine gesunde Privatsphäre für die Arbeit am PC.
Die schicke Optik eines Tablets lässt beinahe vergessen, dass es sich um Computer handelt, die angreifbar sind und geschützt werden müssen.
Tablets sind mobile Alleskönner. Damit die Freude an den Geräten ungetrübt bleibt, müssen sie geschützt werden.
Vier wichtige Einstellungen für ein sicheres Handy.
Sechs wichtige Einstellungen für einen sicheren Router.
Screen locks, system updates, and backups – a few basic rules will help you to protect your mobile phone.
Immer häufiger sorgen Schädlinge für das Android-System für Schlagzeilen. Wie Sie Viren und Troyanern auf Ihrem Smartphone vorbeugen.
Mit einem geänderten WLAN-Namen – auch bekannt als SSID – gestalten Sie Ihr lokales Netzwerk sicherer. So geht’s!
Achten Sie darauf, welche Daten Sie herunterladen, denn beim Download von Programmen oder Spielen können sich Computerschädlinge einschleichen.
Voice-over-IP-Telefonanlagen kann man auch als Computer mit Spezialaufgaben bezeichnen. Und die brauchen einen Schutz gegen Angreifer.
Ein Smart Home kann das Leben in den eigenen vier Wänden sicherer und schöner machen. Wie Sie smarte Geräte immun gegen Angriffe machen.
Aus Sicherheitsgründen schotten Hersteller den Kern ihrer Betriebssysteme ab. Beim „Doping“ des Smartphones sollten Sie vorsichtig sein.
Ein gutes Back-up bildet die Grundlage für ein sicheres System. So erstellen Sie „digitale Zwillinge“ Ihrer kostbaren Daten.
Startet der Computer nicht wie gewohnt, kann das zahlreiche Ursachen haben. Mit einer Notfall-CD haben Sie die Chance, Ihre Daten zu retten.
Der Browser ist eines der wichtigsten Programme auf dem Computer. Verbessern Sie die Sicherheit im Netz mit einfachen Maßnahmen.
Cloud-Dienste sind komfortabel, denn sie ermöglichen, Daten auf mehreren Geräten synchron zu speichern.
Datenlöschung leicht gemacht.
Digitale Medien üben eine ungeheure Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Schützen Sie Ihren Nachwuchs vor Gefahren, indem Sie eine Kindersicherung einrichten und Medienkompetenz vermitteln.
Rechtzeitig bestimmen, was nach dem Tod mit Ihren Daten passiert, damit digitale Vermögenswerte und Erinnerungen nicht in falsche Hände geraten.