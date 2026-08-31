Mehr Schutz für Kinder

Kinder zu einem souveränen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen, ist eine pädagogische Aufgabe, der sich Eltern heute stellen müssen. Technische Lösungen helfen ihnen, Kinder je nach Alter vor gefährdenden Inhalten abzuschirmen. Als hilfreich bewährt haben sich diese Tipps:

Richten Sie für Kinder am besten eigene Benutzerkonten auf den Geräten ein. Diese sollten keinen vollständigen Zugriff, beispielsweise auf die Systemsteuerung oder die Installation von Software, haben. Für die Schutzprogramme unter Windows und auf dem Mac ist das Vorhandensein eines eigenen Kontos Pflicht.

Wenn der Nachwuchs sein erstes eigenes Gerät erhält, nehmen Sie sich Zeit für die Einrichtung. Bei Tablets können Sie beispielsweise häufig das Alter des Nutzers hinterlegen. Davon ausgehend werden dann einige Inhalte automatisch gefiltert. Denken Sie daran, dass Sie für Dinge, die Kinder im Internet anstellen, haftbar sind. Schon allein deswegen ist es ratsam, die Online-Aktivitäten aufmerksam zu verfolgen.

Richten Sie eine Kindersicherung ein. Der Markt bietet diverse Software, mit der Eltern die Mediennutzung ihrer Kinder im Blick behalten und beschränken können. Bei Windows und MacOS können Sie eine Kindersicherung direkt im Betriebssystem einrichten. Kindersicherung unter Windows einrichten Kindersicherung unter macOS einrichten

Während Sie bei kleineren Kindern Einkäufe und Installationen aus den App- und Medien-Stores komplett unterbinden sollten, können Sie bei Jugendlichen in den Schutzprogrammen die Zustimmung durch die Eltern bei einem Kauf erforderlich machen.

Grundsätzlich gibt es für das Thema kein Patentrezept. Vertrauen und die Reife der Kinder spielen eine wichtige Rolle. Rat und Hilfestellung bieten beispielsweise die Portale Schau hin und Klicksafe.de . Auch die Deutsche Telekom bietet zu vielen Aspekten von Medienkompetenz über Teachtoday, Scroller oder Teachtoday Akademie kostenlose, leicht verständliche Materialien an.