Mehr Schutz für Kinder
Digitale Medien üben eine ungeheure Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Schützen Sie Ihren Nachwuchs vor Gefahren, indem Sie eine Kindersicherung einrichten und Medienkompetenz vermitteln.
Digitale Medien üben eine ungeheure Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Schützen Sie Ihren Nachwuchs vor Gefahren, indem Sie eine Kindersicherung einrichten und Medienkompetenz vermitteln.
Kinder zu einem souveränen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen, ist eine pädagogische Aufgabe, der sich Eltern heute stellen müssen. Technische Lösungen helfen ihnen, Kinder je nach Alter vor gefährdenden Inhalten abzuschirmen. Als hilfreich bewährt haben sich diese Tipps:
Grundsätzlich gibt es für das Thema kein Patentrezept. Vertrauen und die Reife der Kinder spielen eine wichtige Rolle. Rat und Hilfestellung bieten beispielsweise die Portale Schau hin und Klicksafe.de . Auch die Deutsche Telekom bietet zu vielen Aspekten von Medienkompetenz über Teachtoday, Scroller oder Teachtoday Akademie kostenlose, leicht verständliche Materialien an.