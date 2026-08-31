Android-Tablets sicher nutzen

Zehn Tipps für mehr Sicherheit beim Android-Tablet

Google gibt beim Betriebssystem Android lediglich den Rahmen und die Basisfunktionen vor. Jeder Hersteller darf das System bei den Funktionen und besonders den Menübezeichnungen verändern. Deswegen kann es sein, dass auf Ihrem Tablet die Befehle anders lauten oder sich die Funktion an einer anderen als der beschriebenen Stelle befindet. Hier hilft Ihnen dann die integrierte Suchfunktion des Geräts weiter.