Android-Tablets sicher nutzen

Zehn Tipps für mehr Sicherheit beim Android-Tablet
Google gibt beim Betriebssystem Android lediglich den Rahmen und die Basisfunktionen vor. Jeder Hersteller darf das System bei den Funktionen und besonders den Menübezeichnungen verändern. Deswegen kann es sein, dass auf Ihrem Tablet die Befehle anders lauten oder sich die Funktion an einer anderen als der beschriebenen Stelle befindet. Hier hilft Ihnen dann die integrierte Suchfunktion des Geräts weiter.
- Richten Sie eine Gerätesperre ein.
Wie das Smartphone wird das Tablet für die meisten Menschen zu einem sehr persönlichen Gegenstand. Sie lagern darauf sensible Informationen wie das persönliche Adressbuch, die Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken oder auch E-Mails, eventuell sogar geschäftliche. Deswegen ist es empfehlenswert, eine Sperre für das Gerät einzurichten. Hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten wie Musterentsperrung, PIN-Eingabe, Passworteingabe und, je nach Gerät, zusätzlich Fingerabdruckscanner oder Gesichtserkennung. Dieses so genannte „Face Unlock“ finden Sie unter „Einstellungen, Gerätesicherheit, Sperrbildschirmtyp“. Egal welches Verfahren Sie einsetzen, achten Sie darauf, dass die Eingabe des Musters oder Passworts unauffällig erfolgt. Deaktivieren Sie deshalb unter „Einstellungen, Gerätesicherheit, Sichere Sperreinstellungen“ die Option „Muster sichtbar machen“.
- Installieren Sie Updates für das Betriebssystem und Apps.
Die vom Hersteller angebotenen Systemupdates sollten unbedingt sofort durchgeführt werden, denn Updates enthalten viele Systemverbesserungen. Es werden Fehler repariert und eventuelle Sicherheitslücken geschlossen. Sie finden die Option unter „Einstellungen, Software-Update“. Aus denselben Gründen sollten Sie auch Updates für Ihre Apps automatisch durchführen. Bei Geräten mit Google Play Services finden Sie die Option im PlayStore unter „Einstellungen“. Ab Android 10 werden einige Betriebssystemkomponenten auch durch die Google Play Services aktualisiert.
- Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig.
Machen Sie regelmäßig eine Datensicherung. So schützen Sie sich vor Datenverlust bei Diebstahl, aber auch durch technische Fehler oder gar durch Ransomware, einer Schadsoftware, die Nutzerdaten verschlüsselt und Lösegeld erpresst. Dafür können Sie das Tablet beispielsweise per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Das Gerät erscheint dann im Explorer als Wechseldatenträger. Danach kopieren Sie die Dateien einfach auf Ihren Rechner. Oder Sie nutzen die Möglichkeit, die Datensicherung über die Cloud via Google oder eine herstellerunabhängige App auszuführen („Einstellungen, Cloud und Konten, Sichern und Wiederherstellen, Sicherungseinstellungen bzw. Sicherungskonto“).
- Installieren Sie nur Apps aus offiziellen Quellen.
Diese Apps durchlaufen vor ihrer Veröffentlichung einen Test durch Google bzw. den Anbieter des App-Stores. Aktivieren Sie keine Option, die es erlaubt, Software aus anderen Quellen, wie z. B. dem Browser, zu installieren. Die mit Abstand meisten Infektionen von Android-Endgeräten mit Schadsoftware erfolgen auf diesem Wege, also durch die vom Nutzer versehentlich zugelassene Installation von bösartigen Apps aus dem Internet. Um die aktuell gültigen Einstellungen zu kontrollieren, suchen Sie in den „Einstellungen“ nach „unbek“ (wie „unbekannte Apps installieren“).
- Stellen Sie sicher, dass „Google Play Protect“ aktiviert ist.
Dies gilt nur für Geräte, die mit den Google Play Services ausgeliefert wurden. Wenn Ihr Gerät über den Google Play Store verfügt, ist dies der Fall. Google Play Protect umfasst verschiedene Funktionen, die Ihr Gerät vor bösartigen Apps und Websites schützen und es Ihnen auch erlauben, Ihr Gerät aus der Ferne zu orten, zu sperren und zu löschen. Schauen Sie unter „Einstellungen, Sicherheit, Google Play Protect“ nach, dass Google Play Protect aktiv ist. Klicken Sie dann auf das Zahnrad oben rechts und überprüfen Sie, dass auch die Optionen „Gerät auf Sicherheitsbedrohungen prüfen“ und „Erkennung schädlicher Apps verbessern“ aktiviert sind.
- Beschränken Sie die Berechtigungen von Apps.
Wenn Apps auf persönliche Daten wie z. B. Kontakte, Kalender, Nachrichten oder den Standort zugreifen wollen, fragt das Betriebssystem den Nutzer nach seiner Zustimmung. Viele Apps fordern viel zu großzügige Zugriffsberechtigungen an. Fragen Sie sich, wozu die App den Zugriff benötigt und gewähren Sie nur die wirklich erforderlichen Berechtigungen. Sie können die Berechtigungen über „Einstellungen, Apps“ bzw. über „Einstellungen, Datenschutz, Berechtigungsverwaltung“ jederzeit überprüfen und anpassen.
- Aktivieren Sie „Mein Gerät finden“.
Wenn Sie befürchten Ihr Tablet zu verlieren, etwa durch Diebstahl, können Sie die Funktion „Mein Gerät finden“ aktivieren („Einstellungen, Sicherheit und Standort“). Sie müssen hier zwischen Ihrem Sicherheitsbedürfnis und dem Datenschutz abwägen: Ist „Mein Gerät finden“ aktiviert, kennt Google Ihren Standort; dafür bekommen Sie die Möglichkeit, ein verlorenes Gerät zu orten und damit wiederzufinden. Haben Sie keine Angst, Ihr Gerät zu verlieren, und wollen Sie auch nicht mit dem Tablet navigieren, dann können Sie unter „Einstellungen, Sicherheit und Standort“ die Standortbestimmung deaktivieren. Dann kennt Google Ihren Standort nicht. Auf manchen Geräten finden Sie diese Einstellungen auch im Schnellzugriff über die Wischgeste vom oberen Bildschirmrand.
- Lassen Sie In-App-Käufe autorisieren.
Eine mögliche Kostenfalle können sogenannte „In-App-Käufe“ sein. Um sich davor zu schützen, aktivieren Sie die Option, diese Käufe zu autorisieren. Nutzer müssen dann bei jedem Kaufvorgang den notwendigen Code eingeben. Sie erreichen die Funktion so: Öffnen Sie den Google Play Store und wischen Sie nach rechts. Dann aktivieren Sie unter „Einstellungen“ die Option „Authentifizierung für Käufe erforderlich“.
- Setzen Sie WLAN und Bluetooth mit Bedacht ein.
Bieten Sie Angreifern möglichst wenig Angriffsfläche. Aktivieren Sie Bluetooth nur dann, wenn Sie tatsächlich ein Bluetooth-Gerät mit dem Tablet zusammen nutzen, z. B. eine Bluetooth-Tastatur. Buchen Sie Ihr Tablet nur in WLANs ein, die verschlüsselt sind und deren Betreiber Sie vertrauen. Sie erreichen die Optionen über „Einstellungen, Verbindungen, WLAN bzw. Bluetooth“. Oder sie machen eine Wischgeste vom oberen Bildschirmrand, um den Schnellzugriff auf diese Einstellungen zu erreichen. Diese Funktion ist aber nicht auf allen Geräten verfügbar.
- Verschlüsseln Sie die SD-Karte.
Wenn ein externer Datenspeicher eingesetzt wird, kann dieser auf vielen Geräten verschlüsselt werden. Dies schützt die Daten auf der SD-Karte vor dem Zugriff Unbefugter, denn dann ist der Zugriff nur durch die Eingabe eines Codes möglich. Beachten Sie, dass das Verschlüsseln nicht rückgängig gemacht werden kann. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt dann also auch für Sie! Einrichten können Sie dies unter „Einstellungen, Gerätesicherheit, SD-Karte verschlüsseln“.