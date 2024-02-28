So ändern Sie den WLAN-Namen

Fünf Gründe, warum Sie den WLAN-Namen ändern sollten

Sicherheit: Ein WLAN-Netzwerk wird durch den WLAN-Namen identifiziert. Häufig wird dazu auch Wi-Fi-Name, Router-Name oder SSID (Service Set Identifier) gesagt. In der Regel erhält der Router ab Werk als WLAN-Namen seine Modellbezeichnung. Das ist praktisch – leider auch für potenzielle Angreifer. Denn über die Modellspezifikationen können diese mögliche Schwachstellen des Geräts leicht herausfinden. Dann kann es passieren, dass sie unbefugt auf Ihre privaten Daten zugreifen oder Ihr Heimnetz sogar für Straftaten missbrauchen. Machen Sie es Unbefugten daher so schwer wie möglich, indem Sie den WLAN-Namen individuell ändern. Verwechslungen: In dicht besiedelten Wohngebieten kann es vorkommen, dass mehrere WLAN-Netzwerke denselben Standardnamen haben. Wenn Sie den Router-Namen ändern, beziehungsweise das WLAN umbenennen, können Sie Verwechslungen vermeiden und sicherstellen, dass Sie Ihr eigenes Netzwerk leichter erkennen. Personalisierung: Durch das Ändern des WLAN-Namens können Sie Ihrem Netzwerk eine individuelle Note geben. Dies macht Ihr WLAN einzigartig. Identifikation mehrerer Netzwerke: Wenn Sie mehrere WLAN-Netzwerke gleichzeitig betreiben (z. B. ein 2,4-GHz- und ein 5-GHz-Netzwerk), können Sie durch das Ändern der SSID die Netzwerke leichter unterscheiden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie spezifische Geräte einem bestimmten Netzwerk zuweisen möchten. Doch Vorsicht: Veränderte Namen können dazu führen, dass sich die Geräte nicht immer automatisch mit dem notwendigen Frequenzband verbinden. Wenn es also zu Abbrüchen kommt, lieber wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Leichtere Konfiguration: Wenn Sie mehrere WLAN-Netzwerke betreiben – z. B. ein Gäste-WLAN und ein privates Netzwerk – können Sie durch das Ändern der WLAN-Namen die Konfiguration und Verwaltung dieser Netzwerke vereinfachen. Ein eindeutiger Name erleichtert es, jeweils das richtige Netzwerk auszuwählen und darauf zuzugreifen.

Ein witziger WLAN-Name – warum nicht?

Humorvolle Namen für das WLAN, Wi-Fi oder Internet zuhause sind eine Möglichkeit, um Ihrem Netzwerk eine persönliche Note zu verleihen und Ihren Nachbarn ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Von cleveren Wortwitzen bis hin zu lustigen Anspielungen gibt es unzählige Möglichkeiten: ob nun „Pretty Fly for a Wi-Fi“, „Das gelobte LAN“ „Obi WLAN-Kenobi“ oder ganz romantisch „Vom WLAN verweht“. Also, warum nicht ein wenig Spaß in die Welt der drahtlosen Verbindungen bringen?

Schritt-für-Schritt-Anleitung – so ändern Sie den WLAN-Namen:

Verbindung herstellen : Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, dessen Namen Sie ändern möchten. Sie benötigen möglicherweise ein Ethernet-Kabel, um eine Verbindung zu Ihrem Router herzustellen.

: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, dessen Namen Sie ändern möchten. Sie benötigen möglicherweise ein Ethernet-Kabel, um eine Verbindung zu Ihrem Router herzustellen. Router-Login : Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. Chrome, Firefox, Edge) und geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers in die Adressleiste ein. Standardmäßig lautet die IP-Adresse oft 192.168.1.1 oder 192.168.0.1. Sie können auch in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nachschlagen, um die genaue IP-Adresse zu finden. Bei den Speedport-Routern der Telekom können Sie alternativ „speedport.ip“ eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Seite des Router-Logins aufzurufen.

: Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. Chrome, Firefox, Edge) und geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers in die Adressleiste ein. Standardmäßig lautet die IP-Adresse oft 192.168.1.1 oder 192.168.0.1. Sie können auch in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nachschlagen, um die genaue IP-Adresse zu finden. Bei den Speedport-Routern der Telekom können Sie alternativ „speedport.ip“ eingeben. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Seite des Router-Logins aufzurufen. Anmelden : Geben Sie Ihr Gerätepasswort oder – je nach Router – Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich einzuloggen und auf die Konfigurationsseite des Routers zu gelangen. Die Anmeldeinformationen finden Sie zum Beispiel bei Telekom Routern auf dem Gerätepass. Bei vielen Geräten sind sie auch auf einem Aufkleber am Gerät zu finden. Wenn Sie das Passwort geändert hatten und es nun vergessen haben, müssen Sie möglicherweise Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

: Geben Sie Ihr Gerätepasswort oder – je nach Router – Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich einzuloggen und auf die Konfigurationsseite des Routers zu gelangen. Die Anmeldeinformationen finden Sie zum Beispiel bei Telekom Routern auf dem Gerätepass. Bei vielen Geräten sind sie auch auf einem Aufkleber am Gerät zu finden. Wenn Sie das Passwort geändert hatten und es nun vergessen haben, müssen Sie möglicherweise Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Zu WLAN-Einstellungen navigieren : Nachdem Sie sich angemeldet haben, suchen Sie auf der Konfigurationsseite des Routers nach den WLAN-Einstellungen. Der genaue Pfad kann je nach Routermodell variieren, aber normalerweise finden Sie diese unter einem Menüpunkt wie „Netzwerk“ „Wireless“ oder „WLAN“.

: Nachdem Sie sich angemeldet haben, suchen Sie auf der Konfigurationsseite des Routers nach den WLAN-Einstellungen. Der genaue Pfad kann je nach Routermodell variieren, aber normalerweise finden Sie diese unter einem Menüpunkt wie „Netzwerk“ „Wireless“ oder „WLAN“. Ändern des WLAN-Namens (SSID) : Wählen Sie das Feld für den WLAN-Namen oder die SSID (Service Set Identifier) aus. Löschen Sie den aktuellen Namen und geben Sie den neuen Namen ein, den Sie verwenden möchten. Achten Sie darauf, einen sicheren und eindeutigen Netzwerknamen zu wählen. Achtung: Nutzen Sie einen Namen, der keine direkten Rückschlüsse auf Sie als Person zulässt. Der Familienname ist daher nicht zu empfehlen. Wichtig: Sonder- und Leerzeichen beim WLAN-Namen können zu Problemen am Endgerät führen.

: Wählen Sie das Feld für den WLAN-Namen oder die SSID (Service Set Identifier) aus. Löschen Sie den aktuellen Namen und geben Sie den neuen Namen ein, den Sie verwenden möchten. Achten Sie darauf, einen sicheren und eindeutigen Netzwerknamen zu wählen. Achtung: Nutzen Sie einen Namen, der keine direkten Rückschlüsse auf Sie als Person zulässt. Der Familienname ist daher nicht zu empfehlen. Wichtig: Sonder- und Leerzeichen beim WLAN-Namen können zu Problemen am Endgerät führen. Speichern der Änderungen : Nachdem Sie den neuen Namen eingegeben haben, suchen Sie nach einer Option zum „Speichern“ oder „Übernehmen“ der Änderungen. Klicken Sie darauf, um Ihre neuen Einstellungen zu bestätigen.

: Nachdem Sie den neuen Namen eingegeben haben, suchen Sie nach einer Option zum „Speichern“ oder „Übernehmen“ der Änderungen. Klicken Sie darauf, um Ihre neuen Einstellungen zu bestätigen. Verbindungstest: Suchen Sie nach dem neuen WLAN-Namen in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf Ihren Geräten. Sollte der neue Netzwerkname nicht sichtbar sein, starten Sie Ihren Router einmal neu. Bei einigen Routern ist ein Neustart für die Übernahme neuer Einstellungen erforderlich. Verbinden Sie sich dann mit dem Netzwerk unter Verwendung des neuen Namens und überprüfen Sie, ob die Verbindung funktioniert. Wichtig: Nachdem Sie den WLAN-Namen (SSID) geändert haben, müssen alle Geräte, die zuvor mit Ihrem WLAN verbunden waren, erneut verbunden werden.

Fertig – jetzt hat Ihr WLAN einen neuen Namen!

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie man den WLAN-Namen ändert? Ob Speedport Router oder FRITZ!Box Router – in unseren leicht verständlichen Videos erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen neuen WLAN-Namen vergeben.