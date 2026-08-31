Tipps für mehr Sicherheit unter Android

- Machen Sie regelmäßige Back-ups.
Eine Reihe von Geräteherstellern hat eigene Apps für regelmäßige Back-ups entwickelt und liefern diese vorinstalliert aus. Viele Apps stellen eine eigene Datensicherungsfunktion bereit. Nutzen Sie diese Angebote, um Ihre wertvollen Daten vor Verlusten zu schützen. Das erleichtert später die Einrichtung eines neuen Smartphones.
- Löschen Sie Ihre Daten vor der Weitergabe des Geräts.
Wenn Sie das Smartphone verkaufen wollen oder einfach nicht mehr benötigen, setzen Sie es in den Werkszustand zurück. Sie finden die Funktion in den „Einstellungen“. Und vergessen Sie nicht, zusätzliche Speicherkarten zu entfernen.
Außerdem ist es empfehlenswert, sich mit den Berechtigungen von Apps zu beschäftigen.