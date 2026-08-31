Entziehen Sie neugierigen Apps die Rechte

Ein Navigationsprogramm muss auf Ihren aktuellen Standort zugreifen. Das ist nachvollziehbar. Es gibt aber keinen Grund, dass die gleiche App bei der Installation auf dem Zugriff auf die Kamera besteht. Wenn eine App mehr Daten sammeln will, als auf den ersten Blick logisch erscheint, kann Nachlässigkeit des Entwicklers der Grund sein. Möglicherweise steckt aber pure Absicht dahinter – mit dem Ziel, die gewonnenen Daten anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Gehen Sie kritisch mit den Freigaben um, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

So schränken Sie die Zugriffsrechte von Apps unter Android ein

Rufen Sie die „Einstellungen“ auf.

Gehen Sie auf „Datenschutz & Sicherheit“.

Klicken Sie auf „Datenschutz“.

Dann auf „Berechtigungsmanager“.

Hier können Sie die entsprechenden Berechtigungen verwalten.

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus (z.B. Mikrofon).

Klicken Sie auf die entsprechende App.

Auf der folgenden Seite können Sie die Zugriffsrechte aktivieren oder deaktivieren.

Bei Android können die Einstellungen herstellerabhängig leicht abweichen.

Hinweis: Es kann passieren, dass eine App nach Einschränkung der (Zugriffs-)Rechte nicht wie gewohnt bzw. gar nicht mehr funktioniert. Probieren Sie daher nach dem Entfernen eines Rechts die App zunächst aus. Oftmals fragt die App Sie dann nochmals, ob sie die Berechtigungen haben darf.

So schränken Sie die Zugriffsrechte von Apps unter iOS ein

Rufen Sie die „Einstellungen“ auf.

Tippen Sie auf „Datenschutz & Sicherheit“.

Auf der nächsten Seite zeigt Ihnen iOS die verschiedenen Berechtigungskategorien.

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus (z.B. Mikrofon).

Anschließend zeigt Ihnen iOS die Apps mit Berechtigungen an.

Hier können Sie die Zugriffsrechte aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis: Es kann passieren, dass eine App nach Einschränkung der (Zugriffs-)Rechte nicht wie gewohnt bzw. gar nicht mehr funktioniert. Probieren Sie daher nach dem Entfernen eines Rechts die App zunächst aus. Oftmals fragt die App Sie dann nochmals, ob sie die Berechtigungen haben darf.