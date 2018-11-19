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Alles auf Anfang: So hinterlassen Sie Geräte blitzblank

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Möchten Sie Ihr altes Smartphone verkaufen, verschenken oder recyceln? Ihr Router ist veraltet und Sie wollen sich ein neues Modell zulegen? Unser Tipp: Denken Sie vor der Weitergabe oder Entsorgung daran Ihre persönlichen Daten zu löschen. Damit Urlaubsfotos, E-Mails, Anruflisten oder Zugangsdaten für Internetdienste nicht in die falschen Hände geraten. Wie es schnell und einfach geht, haben wir für die wichtigsten Geräte für Sie zusammengefasst.

Alles auf Anfang: So hinterlassen Sie Geräte blitzblank
Alles auf Anfang: So hinterlassen Sie Geräte blitzblank.

Datenlöschung leicht gemacht – So funktioniert’s

Auf iOS-Geräten (Version 12.1)

Einstellungen – Allgemein – Zurücksetzen – Alle Inhalte & Einstellungen löschen

Hinweis: Ihre persönlichen Daten sind bei Apple-Geräten werksseitig verschlüsselt. Indem Sie Ihr Smartphone zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr lesbar. 

Auf Android-Geräten (Version 8.1.0)

Einstellungen – System – Zurücksetzen – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Bei Android Geräten sind alle Daten ab der Softwareversion Android 6.0 laut Hersteller automatisch verschlüsselt. Indem Sie Ihr Smartphone zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr lesbar. Sollten Sie eine ältere Android-Version besitzen, prüfen Sie bitte vor Zurücksetzung, ob die Verschlüsslungsfunktion unter Einstellungen – Sicherheit aktiviert werden kann. 

Tipps
Im Nu zum richtigen Menüpunkt: Die Handy-Hilfe
Weitere Informationen zur Datenlöschung und konkrete Anwendungshilfen für Smartphones finden Sie hier.

Handyrecycling: Wir machen es Ihnen einfach
Übrigens können Sie Ihr altes Smartphones auch in einem unserer Telekom Shops abgeben. Wir verwerten Ihre gebrauchten Handys – einfach, kostenlos und sicher. Weitere Informationen zum datenschutzzertifiziertem Rücknahmeprozess finden Sie hier.

Auf FRITZ!Box-Routern

Einloggen unter http://fritz.box – System – Sicherung – Werkseinstellungen – Werkseinstellungen laden – Sicherheitsabfrage mit „OK“ bestätigen

Auf Speedport W 925V-Routern

Konfigurationseinstellungen – Problembehandlung – Zurücksetzen aller Einstellungen – Werkseinstellungen

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