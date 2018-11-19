Alles auf Anfang: So hinterlassen Sie Geräte blitzblank.

Datenlöschung leicht gemacht – So funktioniert’s

Auf iOS-Geräten (Version 12.1)

Einstellungen – Allgemein – Zurücksetzen – Alle Inhalte & Einstellungen löschen

Hinweis: Ihre persönlichen Daten sind bei Apple-Geräten werksseitig verschlüsselt. Indem Sie Ihr Smartphone zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr lesbar.

Auf Android-Geräten (Version 8.1.0)

Einstellungen – System – Zurücksetzen – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hinweis: Bei Android Geräten sind alle Daten ab der Softwareversion Android 6.0 laut Hersteller automatisch verschlüsselt. Indem Sie Ihr Smartphone zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr lesbar. Sollten Sie eine ältere Android-Version besitzen, prüfen Sie bitte vor Zurücksetzung, ob die Verschlüsslungsfunktion unter Einstellungen – Sicherheit aktiviert werden kann.

Tipps

Im Nu zum richtigen Menüpunkt: Die Handy-Hilfe

Weitere Informationen zur Datenlöschung und konkrete Anwendungshilfen für Smartphones finden Sie hier.



Handyrecycling: Wir machen es Ihnen einfach

Übrigens können Sie Ihr altes Smartphones auch in einem unserer Telekom Shops abgeben. Wir verwerten Ihre gebrauchten Handys – einfach, kostenlos und sicher. Weitere Informationen zum datenschutzzertifiziertem Rücknahmeprozess finden Sie hier.

Auf FRITZ!Box-Routern

Einloggen unter http://fritz.box – System – Sicherung – Werkseinstellungen – Werkseinstellungen laden – Sicherheitsabfrage mit „OK“ bestätigen

Auf Speedport W 925V-Routern

Konfigurationseinstellungen – Problembehandlung – Zurücksetzen aller Einstellungen – Werkseinstellungen