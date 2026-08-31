Schutz für VoIP-Telefonanlagen

„Voice over IP"-Technik (VoIP) ist mittlerweile Standard in der Telefonie. Dabei wird die Stimme als Datenpaket mit dem Internet-Protokoll durch die Leitung geschickt. VoIP-Telefonanlagen sind also nichts anderes als Computer mit Spezialaufgaben. Und wie jeder Computer braucht die Anlage einen Schutz gegen Angreifer.