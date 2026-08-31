Smart Home? Sicher!

Das alles kann ein Smart Home

Die Auswahl an Geräten und Lösungen, die uns das Leben leichter machen, wächst stetig. Zu den typischen Geräten gehören:

Beleuchtungssysteme

Heizungssteuerung, entweder zentral oder mittels spezieller Thermostate

Steuerung von Haustechnik, etwa der Rollläden

smarte Türschlösser, die ohne Schlüssel bedient werden können

Sicherheitssensoren, die bei Glasbruch, Rauchentwicklung oder Überschwemmungen anschlagen

Überwachungskameras für drinnen und draußen

Die verschiedenen Lösungen können häufig miteinander vernetzt werden. So schalten sich dann etwa Heizung und Licht automatisch ein, wenn ein Bewohner sich nähert. Oder die Temperatur in den Räumen wird im Winter heruntergeregelt, wenn der letzte Bewohner die Wohnung verlässt.

Diese Schwachstellen gilt es zu vermeiden

Auf die leichte Schulter darf man die intelligente Vernetzung von Geräten nicht nehmen. Viele Lösungen verzichten auf eine Verkabelung und nutzen stattdessen verschlüsselte Funkprotokolle oder das im Haus aufgespannte Funknetzwerk (WLAN). Wenn aber eine Lampe von unterwegs per App geschaltet werden soll, muss es auch von außen eine Verbindung in das heimische Netzwerk geben. Schwachpunkt kann dann ein Router sein, der nicht richtig abgesichert wurde. Gelingt es Kriminellen etwa über diesen Weg, auf interne Kameras zuzugreifen, können die Bewohner ungewollt überwacht werden.

Die „typischen“ Bedrohungsszenarien erwachsen unter anderem aus:

unzureichend gesicherten Funknetzwerken (WLAN)

Softwarefehlern und Sicherheitslücken in der Steuerungssoftware

So erhöhen Sie die Sicherheit im Smart Home