Brauchen Sie Virenscanner für Ihr Android-Smartphone?

Immer häufiger sorgen auch Schädlinge für das Android-System für Schlagzeilen. Trojaner und Viren versuchen gezielt, die Daten für das Online-Banking zu kopieren, oder nutzen die Rechenkapazität des Geräts für das Schürfen der Kryptowährung Bitcoin. Deswegen sollte man sich mit dem Thema beschäftigen.

Um die Risiken für einen Befall mit Schadprogrammen zu minimieren, befolgen Sie unsere allgemeinen Tipps für mehr Sicherheit auf dem Smartphone, vor allem für die Installation von Apps. Möchten Sie gezielt das Smartphone auf Schadprogramme untersuchen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Schützen Sie das Smartphone mit Google Protect

Google bietet allen Nutzern eines Android-Smartphones einen kostenlosen Virenscanner, der nicht einmal installiert werden muss. „Google Protect“ ist Bestandteil des Play Stores und überwacht die installierten Programme. So prüfen Sie, ob der Scanner auch aktiviert ist: