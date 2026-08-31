Vorsicht beim Handy-Tuning

Was ist „Rooten“ eigentlich? Wie funktionieren „Jailbreaks“?

Die Hersteller schotten den Kern ihrer Betriebssysteme bewusst vor den Anwendern ab. Das gilt sowohl für Android als auch für iOS. Damit erhoffen sich die Anbieter geringeren Aufwand für technischen Support, da die Nutzer das Gerät nicht durch falsche Konfiguration unbrauchbar machen können. Dieser Schutz des Betriebssystems kann je nach Gerät meist mit mehr oder weniger Aufwand umgangen werden. Entsprechende Anleitungen sind recht schnell im Internet zu finden. Für diese Manipulation am Gerät werden ein Computer, eine spezielle Software und ein USB-Kabel benötigt.

Mit „Rooten“ ist gemeint, dass sich der Nutzer Zugriff auf alle Bereiche des Systems verschafft. Darunter auch auf jene, die der Hersteller vor den Anwendern geschützt hat. Der Begriff selbst stammt aus der Welt des Betriebssystems Linux. Hier gibt es einen besonders privilegierten Nutzer, der auch Systemkomponenten verändern darf.

„Jailbreak“ wird eher in der Welt der Apple-Computer verwendet. Mit dem englischen Wort für Gefängnisausbruch ist gemeint, dass Systemgrenzen von iOS überwunden werden.

Welche Möglichkeiten Sie mit „Rooten“ und „Jailbreaks“ erhalten

Haben Sie auf dem Smartphone den vollen Zugriff, erreichen Sie viele sonst verschlossene Bereiche:

Sie können beispielsweise einen anderen App-Store hinterlegen, das heißt, Sie beziehen Programme, die es in dieser Form weder bei Google noch bei Apple gibt.

Auf dem Smartphone können Sie eine völlig andere Android-Version aufspielen.

Oder Sie verändern das Verhalten des Geräts im Netzwerk.

Beim „Rooten“ und bei „Jailbreaks“ Vorsicht walten lassen.

Die Gerätehersteller behalten sich vor, so veränderte Geräte von Garantie und Gewährleistung auszunehmen. Wenn Sie damit experimentieren wollen, nutzen Sie besser nicht Ihr Alltagsgerät, sondern verwenden ein abgelegtes Smartphone. In Ihrem eigenen Interesse: Wenn Sie einen Fehler während der Arbeiten am Betriebssystem machen oder dabei plötzlich die Stromzufuhr unterbrochen wird, kann es passieren, dass das Gerät gar nicht mehr startet.

Wägen Sie die potenziellen Risiken ab

Wenn Ihr altes Gerät ohnehin nicht mehr richtig funktioniert oder schlicht zu langsam ist, spricht nichts dagegen, mit „Jailbreaks“ oder „Rooten“ zu experimentieren. Trotzdem sollten Sie sich der potenziellen Gefahren bewusst sein.