Schutz durch Sie Selbst

Welche Rechte haben Sie als Kunde?

Datenschutz ist Ihr Grundrecht. Das heißt, Sie allein entscheiden, ob und wie wir Ihre Daten nutzen dürfen. Selbst wenn Sie Ihre Einwilligung schon erteilt haben, bleiben Ihre persönlichen Informationen unter Ihrer Kontrolle.

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über den Umfang und Einsatz Ihrer Daten zu verlangen, sie berichtigen oder löschen zu lassen oder Ihre schon erteilte Einwilligung bei Bedarf zu widerrufen. All das darf Sie keinen einzigen Cent kosten. Gut so.

Kontakt

Ihnen stehen verschiedene Kommunikationskanäle zur Verfügung, um diese Rechte auszuüben. Hier die von unseren Kunden am häufigsten genutzten Möglichkeiten:

Nutzen Sie unser Onlineformular

Wenden Sie sich via Chat oder Hotline an unseren Kundenservice

Schreiben Sie direkt an unseren Datenschutzbeauftragten:

Herrn Dr. Claus D. Ulmer

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de

Wie helfen wir Ihnen, Ihre Daten zu schützen?

Bei vielen unserer Produkte sind Opt-out bzw. Opt-in Lösungen integriert. Opt-out bedeutet hierbei, dass Nutzungsdaten standardmäßig übermittelt werden, Sie dies aber jederzeit durch einen Wisch oder ein Häkchen abstellen können. Opt-in heißt, dass Daten gar nicht erst übermittelt werden, wenn Sie nicht ausdrücklich vorher zugestimmt haben, d.h. keine vorangekreuzten Kästchen werden genutzt.

Sollten Sie diese Optionen noch nicht genutzt haben, möchten dies aber gerne tun, können Sie das jederzeit auch hier über unseren Opt-out Service machen.

Auch die Cookies, die auf unseren Internetseiten verwendet werden, funktionieren nach diesen Prinzipien. Wenn Sie das erste Mal auf eine dieser Seiten gelangen, werden Sie immer um Ihr Einverständnis zur Cookie-Speicherung gebeten. Alle Cookies, die nicht zur Verwendung der Seite notwendig sind, kann man hier abschalten.

Cookie-Einstellungen: Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit erneut aufrufen, um Ihre Präferenzen zu verwalten.

Manchmal handelt sogar das Produkt selbst als Datenschützer. Wie bei unseren neuesten Routern. Durch den ständigen automatischen Wechsel der IP-Adressen wird es Betreibern von Webseiten erschwert, Ihre Aktivitäten im Netz zu erfassen.

Wo finden Sie weitere Informationen über die Sicherheit Ihrer Daten?

Transparenz ist uns wichtig. Statt auf möglichst viel Rechtstext, setzen wir auf möglichst viel Übersichtlichkeit. Deshalb haben wir alle wesentlichen Datenschutzhinweise auf einer Seite zusammengefasst. Zusätzlich informieren wir mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) über die Gefahren und den Schutz Ihrer Daten im digitalen Alltag: sicherdigital.de. Zusätzlich haben wir noch eine eigene Reihe an Datenschutz-Tipps veröffentlicht. Denn die Informationen, die wir haben, sollten auch Sie haben.