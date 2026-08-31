Verkehrsdaten Telefon

Welche Verkehrsdaten speichern wir?

Die Telekom speichert bei Anrufen den Zeitpunkt, die Dauer des Gesprächs und die kontaktierte Nummer. Beim Mobilfunk wird unter anderem auch die Funkzelle gespeichert. Die Speicherfrist beträgt hier 80 Tage. Diese Daten werden aber nur gespeichert, solange sie für die Abrechnung erforderlich sind. Wenn Sie eine Flatrate nutzen und keinen Einzelverbindungsnachweis wünschen, werden die Daten im Regelfall sofort und maximal nach sieben Tagen gelöscht. Weiterhin werden Nachrichten wie SMS und MMS oder die Sprachnachrichten bei Anrufbeantwortern zwischengespeichert, bis Sie diese Daten abrufen oder löschen.

Was machen wir mit Verkehrsdaten ?

Wir nutzen Ihre Verkehrsdaten nur für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen und für die Abrechnung.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben?

In gesetzlich geregelten Ausnahmefällen sind wir verpflichtet, Verkehrsdaten zum Zwecke der Strafverfolgung an Behörden herauszugeben, siehe z.B. §§170ff TKG.