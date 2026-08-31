Nutzungsdaten MagentaTV

Welche MagentaTV-Daten speichern wir?

Ihr Media-Receiver und unsere Server tauschen bestimmte Berechtigungs- und Nutzungsinformationen miteinander aus. Das geschieht, damit wir Ihnen Ihre MagentaTV-Leistungen optimal bereitstellen und korrekt abrechnen können.

Dazu speichern wir die MagentaTV-Leistungen, die wir Ihnen zum jeweils aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Zudem erzeugen wir statistische Auswertungen auf Basis von pseudonymen Nutzerdaten, um unser MagentaTV-Angebot kontinuierlich für Sie zu verbessern. Der Auswertung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.

Darüber hinaus verwenden wir Ihre Nutzungsdaten nur dann, wenn Sie uns dafür Ihre Einwilligung gegeben haben. Auch hier können Sie jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben?

Grundsätzlich werden Daten, die Rückschlüsse auf den Nutzer ermöglichen, nicht an Dritte weitergegeben. Nach einer Anonymisierung werden wir statistische Daten an unsere Content- und Mediendiensteanbieter aufgrund vertraglicher Vereinbarungen und des Medien-Staatsvertrages weitergeben.