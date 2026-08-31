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Nutzungsdaten MagentaTV

1 Minute Lesezeit

Die Nutzungsdaten verwenden wir, um Ihnen das MagentaTV-Angebot bereit stellen zu können. Zudem verwenden wir ausgewählte pseudonymisierte Daten zur Verbesserung der Servicequalität und der Nutzung des Angebotes. 

BI_MagentaTV

Welche MagentaTV-Daten speichern wir?

Ihr Media-Receiver und unsere Server tauschen bestimmte Berechtigungs- und Nutzungsinformationen miteinander aus. Das geschieht, damit wir Ihnen Ihre MagentaTV-Leistungen optimal bereitstellen und korrekt abrechnen können.

Dazu speichern wir die MagentaTV-Leistungen, die wir Ihnen zum jeweils aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Zudem erzeugen wir statistische Auswertungen auf Basis von pseudonymen Nutzerdaten, um unser MagentaTV-Angebot kontinuierlich für Sie zu verbessern. Der Auswertung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.

Darüber hinaus verwenden wir Ihre Nutzungsdaten nur dann, wenn Sie uns dafür Ihre Einwilligung gegeben haben. Auch hier können Sie jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben?

Grundsätzlich werden Daten, die Rückschlüsse auf den Nutzer ermöglichen, nicht an Dritte weitergegeben. Nach einer Anonymisierung werden wir statistische Daten an unsere Content- und Mediendiensteanbieter aufgrund vertraglicher Vereinbarungen und des Medien-Staatsvertrages weitergeben.

Ihre Daten bei der Telekom

Daten sind heute ein wichtiger und sensibler Punkt in der Beziehung zu Ihnen. Deshalb haben wir einige unserer Kunden zum Thema Datenschutz persönlich befragt und unsere Antworten auf die wichtigsten Fragen hier übersichtlich zusammengestellt.

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