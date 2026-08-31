Schutz durch Technik

Warum schützen wir Ihre Daten durch Technik?

Ihre persönlichen Daten sind so wertvoll, dass es immer wieder Versuche gibt, sich diese illegal zu beschaffen und für fremde Zwecke zu missbrauchen. Gegen diese Datenkriminalität müssen wir vor allem technisch gewappnet sein – das sind wir. Mit Maßnahmen, die dafür sorgen, digitalen Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein. Zum Beispiel mit unserem Cyber Defense Center. Und mit Methoden, die Ihre Daten so verfremden, dass kein Dritter etwas damit anfangen kann. Wie wir das genau machen, lesen Sie jetzt.

Was ist eine Verfremdung?

Es kommt vor, dass wir mit Ihren Daten arbeiten müssen. Zum Beispiel, um Statistiken zu erstellen oder Services zu verbessern. Doch davor werden Ihre Daten unkenntlich gemacht. Und zwar so, dass ein Bezug zu Ihrer Identität von Dritten nicht mehr hergestellt werden kann. Das nennen wir Verfremdung. Dabei unterscheidet man vor allem zwei Methoden: die Anonymisierung und die Pseudonymisierung. Das klingt so kompliziert wie es ist. Deshalb hier die Kurzfassung:

Anonymisierung

Nach der Verfremdung Ihrer Daten, kann Ihre Identität weder von Dritten noch von uns selbst jemals wieder nachvollzogen werden. Oder anders: Wir werfen den Schlüssel zu Ihren Ursprungsdaten weg, nachdem wir diese unkenntlich gemacht haben. Es wird also mit komplett anonymen Datensätzen gearbeitet.

Weitere Infos zur Anonymisierung gibt es im Video.