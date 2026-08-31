Schulungen und Awareness-Maßnahmen
Telekommunikations-Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden zu Beginn des Arbeitsverhältnisses datenschutzrechtlich schulen. Als Deutsche Telekom gehen wir über diese Anforderung hinaus.
Telekommunikations-Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden zu Beginn des Arbeitsverhältnisses datenschutzrechtlich schulen. Als Deutsche Telekom gehen wir über diese Anforderung hinaus.
Die Geschäftsmodelle und das Produktportfolio der Deutschen Telekom sind zunehmend datengetrieben. Die Daten unserer Kunden, Lieferanten, Aktionäre und Mitarbeitenden sind dabei ein hohes Gut, das entsprechend zu schützen ist.
Neben diesem zentralen Training stehen den Mitarbeitenden Schulungen zu speziellen Datenschutzthemen wie z.B. der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zum Kunden- und Mitarbeiterdatenschutz sowie zum Thema Künstliche Intelligenz in IT-Tools bereit. Die Mitarbeitenden können hierbei zwischen Online-Tools mit Unterlagen zum Selbststudium, Datenschutzvorträgen sowie Präsenzveranstaltungen mit spezifischen Schwerpunkten wählen.
Das breite inhaltliche Angebot sowie die verschiedenen Formate, aber auch unternehmensweite Awareness-Maßnahmen stellen sicher, dass alle Beschäftigten die Notwendigkeit der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen regelmäßig und nachhaltig verinnerlichen.