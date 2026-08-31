Schulungen und Awareness-Maßnahmen

Die Geschäftsmodelle und das Produktportfolio der Deutschen Telekom sind zunehmend datengetrieben. Die Daten unserer Kunden, Lieferanten, Aktionäre und Mitarbeitenden sind dabei ein hohes Gut, das entsprechend zu schützen ist.

Alle zwei Jahre schulen wir als Unternehmen deswegen alle Mitarbeitenden zum Daten- und Informationsschutz. Die Teilnahme an dieser Schulung ist für alle Mitarbeitenden des Konzerns weltweit verpflichtend.

In der Schulung 2025 unterstützten die Beschäftigten ihre digitale Kollegin Clara bei der richtigen Beantwortung von sechs datenschutzrechtlichen Fallkonstellationen. Thematisch reichten die unterschiedlich schweren Fälle dabei von Pseudonymisierung und Anonymisierung über Informationsschutzklassen, Meldewege von Datenschutzvorfällen bis zur Datenverarbeitung in Drittländern.

In die Schulung wurde erstmals eine anonyme qualitative Messung des Datenschutzniveaus integriert. Die Ergebnisse zeigen hier ein hohes Datenschutzbewusstsein im Konzern. Sehr gute Resultate über alle Schwierigkeitsgrade hinweg bestätigen die Wirksamkeit der Schulung und den sicheren Umgang der Mitarbeitenden mit Datenschutz- und Informationsthemen.

Neben diesem zentralen Training stehen den Mitarbeitenden Schulungen zu speziellen Datenschutzthemen wie z.B. der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zum Kunden- und Mitarbeiterdatenschutz sowie zum Thema Künstliche Intelligenz in IT-Tools bereit. Die Mitarbeitenden können hierbei zwischen Online-Tools mit Unterlagen zum Selbststudium, Datenschutzvorträgen sowie Präsenzveranstaltungen mit spezifischen Schwerpunkten wählen.

Das breite inhaltliche Angebot sowie die verschiedenen Formate, aber auch unternehmensweite Awareness-Maßnahmen stellen sicher, dass alle Beschäftigten die Notwendigkeit der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen regelmäßig und nachhaltig verinnerlichen.